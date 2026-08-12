La Universidad Católica de Córdoba destacó su oferta académica y vinculación tecnológica

La Universidad Católica de Córdoba (UCC) participa de la AgTech Week 2026 que se desarrolla este miércoles y jueves en el Polo Científico Tecnológico de Río Cuarto, con una propuesta que combina su oferta académica con distintas herramientas de vinculación tecnológica destinadas al sector productivo.

En diálogo con Cadena 3, Diego Andreoni, director del Campus Río Cuarto de la UCC, explicó que la institución llegó al encuentro con una doble propuesta: presentar sus alternativas de formación de posgrado y mostrar a las empresas las posibilidades de trabajo conjunto que ofrece la universidad.

"Vinimos con una doble propuesta. Por un lado, mostrar todo lo que tenemos como posgrado, pero también mostrar a las empresas todo lo que hacemos en vinculación tecnológica", explicó Andreoni.

Junto a él participó Leonela Ferrarese, de Vinculación Tecnológica de la UCC, quien destacó la importancia de generar vínculos entre la universidad y el entramado productivo regional.

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La universidad como articuladora con el sector productivo

Ferrarese explicó que uno de los principales objetivos del área es generar espacios de encuentro entre la universidad, las empresas y otros actores del ecosistema productivo.

"Nos toca el desafío de articular la universidad con el ecosistema socioproductivo. Desde Vinculación Tecnológica generamos los espacios y las alianzas para poder cocrear ese conocimiento en conjunto y llevar soluciones a los desafíos actuales", señaló.

En ese sentido, consideró que la AgTech Week representa una oportunidad para reunir a quienes trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación aplicada al agro.

"Es una gran oportunidad para poder encontrarnos todos los actores que estamos trabajando para forjar estos nuevos conocimientos, desarrollar tecnología e innovación y generar soluciones para el sector socioproductivo local", sostuvo.

La UCC cuenta con un stand dentro del evento, donde presenta sus capacidades y alternativas de formación y vinculación.

Ensayos y desarrollos junto a empresas

Uno de los ejes que la universidad lleva a la AgTech Week es el trabajo que desarrolla desde su Unidad de Ciencias Agropecuarias.

Ferrarese explicó que la institución dispone de campos experimentales y campos escuela que pueden convertirse en espacios de colaboración con empresas para realizar ensayos, pruebas y desarrollos tecnológicos.

"Generamos alianzas con las empresas para poder realizar ensayos, pruebas, MVP y todo otro tipo de pruebas que demanda el sector productivo", detalló.

El objetivo es acompañar a las empresas en distintas etapas de desarrollo y evaluar junto con ellas el grado de avance de determinadas soluciones antes de su implementación.

"Podemos mapear en qué grado de desarrollo estamos y forjar juntos la solución que necesitan", agregó.

La oferta académica para Río Cuarto y la región

Andreoni también destacó la expansión de la propuesta académica de la Universidad Católica de Córdoba en Río Cuarto y su vinculación con las necesidades del sector productivo.

Actualmente, la institución cuenta con carreras y tecnicaturas relacionadas con la actividad agropecuaria y los agronegocios, además de una oferta de posgrados.

"En Río Cuarto tenemos carreras ligadas a la ingeniería, tecnicaturas de agronegocios y tecnicaturas de marketing y agronegocios", explicó.

También anticipó que la universidad proyecta ampliar esa propuesta en el futuro con nuevas alternativas vinculadas a las ciencias agropecuarias y veterinarias.

A esto se suma una oferta de posgrados, con opciones tanto presenciales como a distancia, y un MBA orientado a la dirección gerencial, que se dicta de manera presencial en Río Cuarto.

Río Cuarto, epicentro de la innovación AgTech

La participación de la UCC se da en el marco de una AgTech Week que busca consolidar a Río Cuarto como un polo de referencia para la innovación aplicada al agro.

El encuentro, organizado por el Clúster AgTech, reúne a productores, empresas, startups, inversores, universidades y especialistas nacionales e internacionales durante dos jornadas.

La edición 2026 busca superar los 2.500 participantes y duplicar la cantidad de stands respecto de la primera edición, además de sumar actividades paralelas y referentes del ecosistema tecnológico y agroindustrial.

La agenda incluye temas como inteligencia artificial, automatización, robótica, biotecnología, conectividad, integración de datos, innovación abierta, ciberseguridad, inversiones y formación de nuevos perfiles profesionales.

En ese escenario, la Universidad Católica de Córdoba busca fortalecer su papel como puente entre el conocimiento académico y las necesidades concretas de las empresas y del sector agropecuario regional.

"La Católica presente en la AgTech Week", resumieron desde la institución durante el encuentro.