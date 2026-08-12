Ocupaban la vereda con toldos, cocheras y hasta un baño: el municipio desarmó todo

FOTO: Ocupaban la vereda con toldos, cocheras y hasta un baño.

La Municipalidad de Rosario realizó durante varios días un operativo para liberar espacios públicos en barrio Bella Vista, luego de reclamos de vecinos por la ocupación irregular de veredas en un tramo de calle Riobamba y sus adyacencias. La intervención estuvo a cargo de la Secretaría de Control y tuvo como objetivo garantizar la circulación peatonal y recuperar sectores de uso común.

Antes de comenzar los trabajos, el municipio notificó a los frentistas involucrados. Luego se desarmaron toldos, techos fijos, estructuras metálicas y otros elementos que habían sido instalados y anclados sobre las veredas sin autorización. Según se informó, estas construcciones reducían el espacio disponible para el tránsito de los peatones.

FOTO: Ocupaban la vereda con toldos, cocheras y hasta un baño.

Uno de los puntos más llamativos del operativo fue la demolición de un baño construido sobre la propia acera y utilizado de manera particular. También se desarmaron cocheras improvisadas que obstruían la circulación. En otros sectores se retiraron escombros, ramas, materiales y montículos de tierra que habían quedado abandonados sobre las veredas.

“Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que llevamos adelante para ordenar la ciudad, recuperar espacios públicos y construir entornos más seguros y accesibles para todos los vecinos”, sostuvo el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera. Y agregó: “No vamos a permitir que nadie se apropie de la vereda y que alguien no pueda transitarla”.

Según datos de la Secretaría de Control, durante el primer trimestre de 2026 se intervino en 2.138 situaciones de apropiación indebida de espacios públicos, una cifra que duplicó la registrada durante el mismo período de 2025. Los operativos incluyeron además terrenos usurpados y el despeje de calles, veredas, parques y plazas donde se habían instalado estructuras o acumulado materiales de manera irregular.