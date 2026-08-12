Lionel Messi confesó que jugó la final del Mundial con problemas físicos graves
El capitán argentino compartió en una emotiva carta que intentó superar sus dolencias en la final del Mundial 2026, pero no logró sentirse bien durante el partido.
FOTO: Lionel Messi tras la derrota en la final del Mundial 2026.
Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- Lionel Messi reveló este miércoles que disputó la final del Mundial 2026 sin encontrarse físicamente en condiciones mediante una carta de despedida a su padre, Jorge, quien falleció el pasado sábado.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el capitán de la Selección argentina recordó que intentaba sobreponerse a sus problemas físicos con el deseo de conquistar el título para llevárselo y compartirlo con su padre, quien no pudo acompañarlo en la definición.
"Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien", escribió Messi.
La confesión expuso por primera vez con semejante crudeza cómo atravesó físicamente el partido más importante de su último Mundial, después de haber llegado hasta la definición mientras paralelamente seguía desde la distancia la delicada situación de salud de su padre.
Messi contó en su despedida que, a medida que avanzaba la competencia, esperaba después de cada encuentro el habitual mensaje de Jorge y que su ausencia comenzó a hacerle comprender la gravedad del momento que atravesaba su familia.
Pese a todo, decidió continuar jugando. Su propio padre había sido quien, antes del comienzo de la Copa del Mundo, le había pedido que disputara el torneo y le había asegurado que estaría bien para poder viajar.
La final terminó convirtiéndose así en una batalla deportiva y personal para Messi. Quería volver a consagrarse y ofrecerle el trofeo a Jorge, pero admitió que esta vez su cuerpo no le permitió hacer lo que pretendía.
Sin embargo, uno de los fragmentos más fuertes de la carta apareció al relatar el reencuentro con su padre después del Mundial. "Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales", reveló el futbolista.
La frase reflejó hasta qué punto se había deteriorado la situación de Jorge Messi en aquellos días. Lionel reconoció que ya no pudieron conversar sobre lo sucedido durante el Mundial ni compartir plenamente todo lo que había vivido en la competencia.
"No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada", continuó el capitán argentino antes de reconocer que, aunque la Selección no consiguió el campeonato, disfrutaron el camino recorrido hasta la final.
Messi incluso terminó dándole la razón a su padre por haber insistido para que estuviera presente en su último Mundial: "Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".
Entre el dolor por la derrota, sus limitaciones físicas y el deterioro de la salud de Jorge, Messi dejó así una de las revelaciones más íntimas de toda su carrera: jugó una final del mundo intentando vencer a su propio cuerpo mientras sabía que, a miles de kilómetros, su padre atravesaba sus últimos días.
Lectura rápida
¿Qué reveló Messi sobre la final del Mundial?
Messi confesó que jugó la final con problemas físicos y que nunca se sintió bien durante el partido.
¿A quién estaba destinada la carta?
La carta de Messi fue dirigida a su padre, Jorge, quien falleció antes de la final.
¿Qué quería Messi lograr en el Mundial?
Messi deseaba ganar el título para compartirlo con su padre y mostrarle el trofeo.
¿Cómo afectó la salud de su padre a Messi?
La ausencia de su padre hizo que Messi comprendiera la gravedad de la situación familiar y lo motivó a seguir jugando.
¿Qué reflexionó Messi tras el Mundial?
Messi lamentó no haber podido hablar con su padre sobre lo ocurrido en el torneo, a pesar de haber disfrutado el camino hasta la final.
[Fuente: Noticias Argentinas]