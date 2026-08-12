Belgrano informó cómo será la venta de entradas para el duelo ante Racing por Copa Argentina

Belgrano oficializó este miércoles el esquema de venta de localidades para el trascendental compromiso frente a Racing Club, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se disputará el próximo miércoles 19 de agosto a las 19:15 horas en el Estadio Único La Pedrera, ubicado en la ciudad de Villa Mercedes, San Luis.

La comercialización de los boletos se dividirá en dos instancias clave, priorizando la masa societaria de la institución de Alberdi antes de abrir el remanente al público en general.

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Venta de entradas para @Copa_Argentina ??????#Belgrano informa que los días lunes 17 y miércoles 19 de agosto se venderán las entradas para el partido de Octavos de Final de Copa Argentina, ante Racing, que se jugará el próximo miércoles 19 a las 19:15 hs en el Estadio Único La… pic.twitter.com/aVSe0vTHos — Belgrano (@Belgrano) August 12, 2026

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Cronograma de venta exclusiva para socios

La primera jornada de expendio se desarrollará el lunes 17 de agosto de 11:00 a 18:00 horas. Este beneficio será de carácter exclusivo para los socios y las socias del club, y las boleterías habilitadas serán las ubicadas sobre la calle Orgaz en el Estadio Julio César Villagra.

En cuanto a las condiciones de compra, las autoridades informaron que se podrá adquirir una entrada por cada carné presentado. Si bien no se requiere la asistencia presencial del titular del documento, se estableció un tope máximo de cinco carnés (y por ende, cinco entradas) por cada operación comercial.

Expendio para público general en San Luis

En caso de existir un remanente, las localidades sobrantes se pondrán a disposición del público general el mismo miércoles 19 de agosto, coincidiendo con el día del partido.

El horario de atención será también de 11:00 a 18:00 horas. A diferencia de la instancia previa, las ventanillas no estarán en Córdoba sino en la propia localidad de Villa Mercedes, específicamente en las instalaciones de la Casa de la Música, situada en la calle Comandante Videla 152.

Desde la organización enfatizaron bajo estricta advertencia que no se realizará ningún tipo de venta de entradas en las boleterías del Estadio Único La Pedrera.

Precios y modalidades de pago

Los valores dispuestos para acompañar al conjunto celeste en territorio puntano son los siguientes:

Populares: $65.000

Plateas: $90.000

Las transacciones podrán efectuarse únicamente a través de dos modalidades de pago habilitadas: dinero en efectivo o tarjetas de débito.