Rescataron a una familia que permaneció aislada más de un día por un temporal de nieve en Neuquén

Un operativo de asistencia de la Brigada Rural de Zapala logró rescatar a cuatro integrantes de una familia que quedaron varados e incomunicados durante más de 24 horas en medio de un intenso temporal de nieve en la zona cordillerana de la provincia de Neuquén.

Los asistidos —un matrimonio y sus dos hijos menores de edad, de 8 y 6 años— son residentes de la ciudad de Zapala y se encontraban en buen estado de salud al momento de ser asistidos por las fuerzas de seguridad.

Según confirmó el jefe de la División Brigada Rural de Zapala, comisario Carlos Salazar, el incidente comenzó cuando el grupo familiar se trasladó unos 50 kilómetros hasta el paraje Ñireco con el fin de llevar forraje para sus animales.

En ese trayecto, la camioneta en la que circulaban sufrió un desperfecto mecánico que les impidió continuar el viaje.

La falla en el vehículo coincidió con el ingreso de un frente de tormenta y una fuerte nevada que afectó a la región.

Ante la imposibilidad de avanzar y el deterioro del tiempo, la familia caminó en busca de resguardo hasta encontrar un puesto rural cercano y posteriormente se movilizó hacia la escuela del paraje Ñireco para solicitar auxilio.

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La dureza del invierno en la zona rural y las advertencias al turismo

En diálogo con Cadena 3, el comisario Carlos Salazar remarcó las dificultades extremas que atraviesan los pobladores rurales durante la época invernal en la cordillera, donde las intensas nevadas suelen aislar a los puestos de campo. "La zona rural es muy dura y complicada. Muchas veces la gente se queda sin leña o sin luz, pero se aferra a su lugar y no quiere dejar los puestos", explicó.

Por otra parte, respecto al impacto de las nevadas tardías en el turismo de la región —con Zapala como punto neurálgico hacia destinos de esquí como Caviahue y San Martín de los Andes—, la autoridad policial recordó la importancia de consultar los partes de transitabilidad antes de salir a la ruta.

Salazar indicó que la Policía de Neuquén mantiene operativos permanentes en los puestos de tránsito de las distintas localidades para certificar la portación y el uso obligatorio de cadenas, e instó a los conductores a monitorear el pronóstico meteorológico para evitar contingencias ante nevadas imprevistas o congelamiento de la calzada.