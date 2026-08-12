PSG y Aston Villa definen la Supercopa de Europa en una promesa de partidazo

Paris Saint-Germain y Aston Villa se enfrentan este miércoles por la Supercopa de Europa, en un duelo que reúne a los últimos campeones de la Champions League y la Europa League.

El encuentro se disputa desde las 16 (hora argentina) en el Stadion Salzburg, en Austria, y pone en juego un nuevo título internacional.

PSG llega a esta definición como campeón de la última Champions League, mientras que Aston Villa se consagró en la Europa League y buscará dar el golpe ante uno de los grandes protagonistas del fútbol europeo.

La presencia argentina tendrá como protagonista a Emiliano Buendía, quien sí estará disponible para el conjunto inglés. En cambio, Emiliano "Dibu" Martínez no jugará el partido.

El duelo aparece como una atractiva oportunidad para ambos equipos: PSG intentará confirmar su dominio continental con otro trofeo, mientras que Aston Villa buscará aprovechar la ocasión para sumar una conquista de enorme relevancia ante el campeón europeo.