PSG y Aston Villa definen la Supercopa de Europa en una promesa de partidazo
El duelo, que reúne a los últimos ganadores de la Champions y la Europa League, se disputa desde las 16 (hora argentina) en Austria. No jugará "El Dibu" Martínez, pero sí Emiliano Buendía.
12/08/2026 | 11:35Redacción Cadena 3
FOTO: PSG y Aston Villa, un partidazo europeo de miércoles.
Paris Saint-Germain y Aston Villa se enfrentan este miércoles por la Supercopa de Europa, en un duelo que reúne a los últimos campeones de la Champions League y la Europa League.
El encuentro se disputa desde las 16 (hora argentina) en el Stadion Salzburg, en Austria, y pone en juego un nuevo título internacional.
PSG llega a esta definición como campeón de la última Champions League, mientras que Aston Villa se consagró en la Europa League y buscará dar el golpe ante uno de los grandes protagonistas del fútbol europeo.
La presencia argentina tendrá como protagonista a Emiliano Buendía, quien sí estará disponible para el conjunto inglés. En cambio, Emiliano "Dibu" Martínez no jugará el partido.
El duelo aparece como una atractiva oportunidad para ambos equipos: PSG intentará confirmar su dominio continental con otro trofeo, mientras que Aston Villa buscará aprovechar la ocasión para sumar una conquista de enorme relevancia ante el campeón europeo.
Lectura rápida
¿Qué se disputará este miércoles? La Supercopa de Europa entre Paris Saint-Germain y Aston Villa.
¿Quiénes son los campeones que se enfrentan? PSG es el campeón de la Champions League y Aston Villa de la Europa League.
¿Dónde se llevará a cabo el partido? En el Stadion Salzburg, en Austria.
¿A qué hora comenzará el encuentro? A las 16 (hora argentina).
¿Qué jugadores argentinos estarán presentes? Emiliano Buendía jugará, mientras que Emiliano "Dibu" Martínez no estará disponible.