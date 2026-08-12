Apareció el psicólogo argentino que era buscado tras el terremoto en Colombia

FOTO: Apareció el psicólogo argentino que estaba desaparecido tras el terremoto en Colombia

Gonzalo Galván, el psicólogo argentino que se encontraba desaparecido tras el terremoto fatal en Colombia, fue hallado en buen estado de salud y la noticia la confirmó su mamá, quien indicó que el profesional no se encuentra en la zona de la mayor catástrofe.

Horas antes la familia de Galván había expresado la necesidad de viralizar la búsqueda del psicólogo, oriundo de Santa Cruz, que desde hace tiempo reside en Colombia. Según contaron, luego del terremoto había dejado de responder llamadas y mensajes, lo que generó preocupación.

Este miércoles, a días del sismo fatal que dejó hasta el momento más de 200 muertos, María Victoria Patrignani, mamá de Galván, confirmó que lograron comunicarse con el profesional: “Él está muy bien”.

En diálogo con el medio La Opinión Austral, la mujer explicó: “No está en la zona del terremoto, vive más al norte”.

A su vez, la mujer aclaró que su hijo no pudo comunicarse con ellos debido a que está de viaje, pero se espera que en los próximos días se pueda comunicar con los medios.

Este martes también fueron hallados otros dos argentinos que estaban desaparecidos. Se tratan de Carlos Cáceres y Carlos Richetti, ambos residentes en Pereira, una de las zonas más afectadas por el temblor.