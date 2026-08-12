Ozempic y su impacto en el cerebro: ¿revela el centro del deseo oculto?

Los medicamentos como Ozempic han demostrado tener efectos más allá de la simple reducción del hambre, ya que también podrían disminuir las ansias de alcohol y otras sustancias adictivas. Esta revelación ha llevado a los científicos a investigar el papel del septo lateral, una región del cerebro que conecta recuerdos y experiencias con recompensas. Este hallazgo podría abrir nuevas puertas en el tratamiento de la adicción y la obesidad.

El funcionamiento del cerebro en relación a los deseos y la recompensa es un tema de interés desde hace décadas. Estudios desde los años 70 han vinculado la imaginación vívida con el abuso de sustancias, resaltando la importancia de comprender la conexión entre anhelar y consumir. Sin embargo, el descubrimiento de una nueva clase de fármacos para la pérdida de peso ha proporcionado una nueva perspectiva sobre este proceso.

Los medicamentos como Ozempic y Wegovy, que imitan la hormona GLP-1, no solo estimulan la liberación de insulina y ralentizan la digestión, sino que también incrementan la sensación de saciedad. Originalmente diseñados para tratar la diabetes tipo 2, estos fármacos han mostrado efectos secundarios sorprendentes, como la pérdida de peso significativa, comparable a la que se podría esperar tras una cirugía bariátrica.

Sin embargo, hay un efecto menos publicitado que ha captado la atención de los investigadores: los estudios en humanos han demostrado que los agonistas de GLP-1 pueden reducir el consumo de alcohol. Además, investigaciones en animales sugieren que estos fármacos también disminuyen el uso de cocaína, anfetaminas, opiáceos y nicotina. Este cambio en la percepción del sistema de recompensa del cerebro puede ofrecer nuevas opciones de tratamiento para la obesidad y la dependencia del alcohol.

Cómo regula el cerebro los estímulos de recompensa

Se ha avanzado en la comprensión del sistema de recompensa del cerebro, especialmente en áreas que producen el neurotransmisor dopamina. Sin embargo, se ha encontrado que las áreas tradicionales, como el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, carecen de una densidad significativa de receptores de GLP-1, lo que sugiere que no son el mecanismo directo de acción de estos fármacos.

Por lo tanto, es necesario considerar otras regiones cerebrales para entender el efecto de los fármacos GLP-1. Una de estas áreas es el septo lateral, que ha sido históricamente implicado en la regulación emocional. Investigaciones recientes han posicionado al septo lateral en el centro de una red de conectividad neuronal, redefiniendo su función en el cerebro.

El septo lateral recibe gran parte de su información del hipocampo, una región clave para la formación de recuerdos a largo plazo. Este intercambio de información permite que el septo lateral relacione el contexto de una recompensa con la experiencia emocional, facilitando la toma de decisiones en base a recompensas.

Recientemente, se ha descubierto que el septo lateral está cargado de receptores de GLP-1, lo que sugiere que la activación de esta región podría ser el mecanismo detrás del efecto anti-consumo de los agonistas de GLP-1. Estudios han demostrado que la activación de GLP-1 en el septo lateral reduce el consumo de alimentos en ratones y, más recientemente, también se ha observado una reducción en el consumo de alcohol.

Estos hallazgos están transformando nuestra comprensión sobre cómo el cerebro procesa las recompensas y han colocado al septo lateral en el centro de la discusión sobre los anhelos y las adicciones.