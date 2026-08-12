Científicos convierten Starlink en un escáner gigante para la atmósfera superior de la Tierra

La atmósfera superior de la Tierra, que se extiende a cientos de kilómetros de altitud, se ha vuelto un espacio cada vez más concurrido debido a la creciente cantidad de satélites y desechos espaciales. En este contexto, un equipo de investigadores de la Universidad de Kioto desarrolló una innovadora técnica que utiliza datos orbitales de aproximadamente 1.200 satélites de Starlink para mapear cambios en la densidad atmosférica a unos 500 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Este método, que aplica la técnica de tomografía —comúnmente utilizada en imágenes médicas—, permite estimar la densidad de la atmósfera neutral, conocida como termosfera. Más del 99 por ciento de esta región está compuesta por gas eléctricamente neutro, mientras que menos del 1 por ciento corresponde al gas ionizado de la ionosfera, que es más fácil de observar debido a su impacto en la propagación de las ondas de radio.

El autor principal del estudio, Mamoru Yamamoto, destacó la importancia de la colaboración entre la ciencia espacial y la ingeniería espacial: "Este es un estudio multidisciplinario que busca fomentar un diálogo más profundo entre ambas áreas". Los investigadores lograron reconstruir un mapa bidimensional de la densidad termosférica, lo que representa un avance significativo en la observación de esta difícil de analizar región de la atmósfera.

Los patrones de densidad obtenidos se alinearon de manera consistente con las observaciones realizadas por los satélites SWARM de la Agencia Espacial Europea, que miden cambios en la densidad atmosférica a lo largo de sus trayectorias orbitales. Este análisis se basa en un estudio previo del mismo equipo, que había estimado cómo la densidad termosférica variaba en el tiempo y la altitud, utilizando datos de elementos orbitales conocidos como TLE de los satélites Starlink.

El nuevo análisis, que añade una dimensión horizontal al estudio de la densidad, permite revelar la estructura geográfica de la termosfera y podría tener beneficios prácticos a medida que aumenta el número de objetos en órbita. Con información más precisa sobre la densidad atmosférica, se pueden mejorar las predicciones del movimiento de los satélites, reduciendo así el riesgo de colisiones tanto entre satélites como con desechos espaciales.

Además, esta técnica podría facilitar mediciones casi en tiempo real de la densidad atmosférica alrededor de los satélites, contribuyendo a una mejor previsión del clima espacial y a operaciones satelitales más seguras y confiables en el futuro.