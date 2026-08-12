Comenzó el eclipse total de Sol: seguí la transmisión en vivo

FOTO: Desde dónde será visible el eclipse del 12 de agosto. (Foto generada con IA)

Este miércoles 12 de agosto, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra. El resultado será un eclipse total de Sol cuya trayectoria comienza en el extremo septentrional de Rusia, cruzará el Ártico, Groenlandia, Islandia y el Atlántico Norte, y llegará al continente europeo a través de España y una pequeña zona de Portugal.

La totalidad, es decir, el período durante el cual la Luna ocultará completamente el disco solar, solamente podrá observarse dentro de un corredor relativamente estrecho. Fuera de esa franja, pero todavía dentro de la penumbra lunar, el eclipse será parcial.

El eclipse solar total se podrá apreciar entre las 20:27 y las 20:32 de España. En la Argentina, será entre las 15:27 a 15:32.

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• Dónde podrá verse el eclipse total

La sombra de la Luna comenzará su recorrido en una región remota del norte de Siberia, en Rusia, cerca del océano Ártico. Desde allí avanzará hacia las proximidades del Polo Norte y luego descenderá sobre el noreste de Groenlandia.

En territorio groenlandés, la franja atravesará zonas escasamente pobladas de la costa oriental y sistemas de fiordos como Scoresby Sund. Debido al aislamiento geográfico, buena parte de las observaciones se realizará desde embarcaciones y expediciones científicas ubicadas dentro del corredor de totalidad.

Después, la sombra llegará al oeste de Islandia. Allí atravesará los Fiordos Occidentales, la península de Snæfellsnes, Reikiavik y la península de Reykjanes.

El primer punto islandés alcanzado será el faro de Straumnes, donde la totalidad comenzará a las 17.43 UTC y durará aproximadamente 1 minuto y 26 segundos. En los acantilados de Látrabjarg se extenderá durante unos 2 minutos y 13 segundos, mientras que en Reikiavik será de alrededor de un minuto.

La sombra abandonará Islandia por el faro de Reykjanestá cerca de las 17.50 UTC. En total, tardará menos de siete minutos en atravesar el sector occidental del país debido a que avanzará a una velocidad cercana a los 3.400 kilómetros por hora.

Tras recorrer el Atlántico Norte, el eclipse llegará a España alrededor de las 18.26 UTC, las 20.26 en el horario peninsular español. La franja de totalidad cruzará el país de oeste a este, desde Galicia hasta las Islas Baleares.

El fenómeno será total en gran parte de la mitad norte española y atravesará ciudades como La Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Valencia y Palma de Mallorca, entre otras. En la mitad sur se observará como un eclipse parcial.

En La Coruña, el eclipse parcial comenzará a las 19.31 y la totalidad se producirá alrededor de las 20.28. La oscuridad completa durará unos 76 segundos, con el Sol todavía a 12 grados sobre el horizonte.

En Burgos, el máximo llegará aproximadamente a las 20.29 y la totalidad se extenderá durante 104 segundos, con el Sol a una altura de apenas ocho grados. Palma de Mallorca será uno de los últimos lugares alcanzados: allí el máximo ocurrirá cerca de las 20.32, cuando el Sol se encuentre solamente a dos grados sobre el horizonte.

Por esa razón, las autoridades españolas recomendaron buscar lugares elevados o abiertos, con una visión despejada hacia el oeste. Edificios, montañas, árboles o cualquier obstáculo sobre el horizonte podrían impedir la observación, aunque la localidad se encuentre dentro de la franja total.

Será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo. España se encuentra en el tramo final del recorrido, por lo que la totalidad coincidirá con los minutos previos a la puesta del Sol.

Portugal tendrá una situación particular. En casi todo el país el eclipse será parcial, con una ocultación de entre el 92% y el 99% del disco solar. La totalidad solamente alcanzará una pequeña zona del Parque Natural de Montesinho, en el nordeste portugués y cerca de la frontera con España.

En ese sector, perteneciente al distrito de Bragança, el Sol quedará completamente cubierto durante unos 26 segundos. En la ciudad de Bragança, situada fuera del estrecho corredor total, la ocultación será del 99,8%.

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• Dónde se verá parcialmente

Fuera de la franja de totalidad, la Luna cubrirá una porción del Sol en una superficie mucho más amplia. El eclipse parcial podrá observarse desde el norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, casi toda Europa y el noroeste de África.

La proporción del disco solar ocultado será mayor en los lugares cercanos al corredor central y disminuirá a medida que aumente la distancia. En algunas regiones de Europa occidental, aunque la cobertura superará ampliamente el 90%, el Sol nunca quedará completamente oculto.

La diferencia es fundamental: una cobertura del 99% continúa siendo un eclipse parcial. Solo dentro de la franja de totalidad podrán apreciarse plenamente la corona solar, las denominadas perlas de Baily y el efecto conocido como "anillo de diamante".

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• Qué pasará en Argentina

El eclipse del 12 de agosto no será visible desde ningún punto de Argentina, ni siquiera de forma parcial. La totalidad y la penumbra lunar se concentrarán en el hemisferio norte, mientras que todo el territorio sudamericano quedará fuera de la zona de visibilidad.

Esto incluye a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tampoco podrá observarse desde Córdoba ni desde las provincias del extremo norte o del sur del país.

Aunque el máximo mundial ocurrirá entre las 15:27 y las 15:32 de Argentina, ese horario es solamente una referencia para seguir el acontecimiento internacional. En el país no habrá oscurecimiento, descenso de luminosidad ni una aparente "mordida" sobre el disco solar. El cielo continuará comportándose como en una tarde normal.

Quienes se encuentren en Argentina podrán seguir el eclipse mediante transmisiones por internet. La NASA anunció que iniciará su cobertura oficial a las 14.15, hora argentina, a través de NASA Live.

El próximo eclipse visible desde Argentina será lunar y parcial. Ocurrirá durante la noche del 27 al 28 de agosto y podrá contemplarse desde todo el país, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para el próximo eclipse solar visible habrá que esperar hasta el 6 de febrero de 2027. Será anular en una franja que cruzará la Patagonia y parcial en el resto del territorio. En Córdoba, la Luna cubrirá aproximadamente el 63% del diámetro solar, según las proyecciones del Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires.

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• Cómo observarlo de manera segura

En las regiones donde el eclipse sea parcial deberán utilizarse durante todo el fenómeno anteojos o visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Los anteojos de sol convencionales, independientemente de su tonalidad, no ofrecen protección suficiente.

Las cámaras, telescopios y binoculares necesitan filtros solares especiales colocados delante de sus lentes. Mirar el Sol mediante uno de esos instrumentos sin el filtro adecuado puede provocar lesiones oculares graves de manera inmediata.

Únicamente quienes se encuentren dentro de la franja de totalidad podrán retirar la protección durante los breves segundos en los que el Sol quede completamente cubierto. Los anteojos deberán volver a colocarse apenas reaparezca el primer punto brillante del disco solar.