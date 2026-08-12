La juntada de pelados que se volvió viral: "En cualquier momento vamos a invadir Rosario"

La calvicie dejó de ser un motivo para esconderse y se convirtió en una excusa para reunirse, compartir y reírse de uno mismo. Javier Pez, conocido en redes como Java Pez, es un influencer gastronómico que impulsó los encuentros de pelados en Argentina. La idea nació casi de casualidad y ya tuvo cinco ediciones en Córdoba, con una convocatoria que no para de crecer.

Pez contó que comenzó a quedarse pelado alrededor de los 34 años y que decidió raparse por una cuestión estética. Aunque recibió propuestas para promocionar tratamientos e implantes capilares, incluso en Turquía, asegura que por ahora no piensa cambiar de look. "Ya me acostumbré a ser pelado, ya estoy haciendo una marca con esto", explicó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

El origen de las reuniones también fue inesperado. Pez relató que lo convocaron para mostrar la propuesta de un bodegón y se le ocurrió hacerlo acompañado por diez hombres pelados y con barba. "Cuando la gente ve los diez pelados vestidos igual en la calle, nos empezaron a sacar fotos. Hay videos desde todos lados porque resulta raro", contó. La escena se viralizó y la convocatoria pasó rápidamente de diez a veinte, treinta, cuarenta, cincuenta y hasta ochenta participantes.

La próxima reunión promete ser todavía más numerosa: según adelantó Pez, alrededor de 120 pelados se juntarán para ir al cine. El fenómeno ya genera situaciones insólitas en la calle. "Nos pasó cuando nos juntamos los ochenta que en una rotonda alguien desvió la mirada y chocaron por vernos", relató entre risas. Además de Córdoba, el influencer ya imagina llevar la propuesta a otras ciudades y anticipó que Rosario podría ser una de las próximas escalas.

El encuentro no tiene una competencia ni una finalidad específica más allá de compartir un momento y celebrar una característica que muchos durante años intentaron disimular. "Aquel que asume su calvicie ya de por sí viene predispuesto al buen humor", sostuvo Pez. Las actividades incluyen salidas al cine, hamburgueserías y cervecerías, mientras que quienes pasan por el lugar suelen detenerse para sacarles fotos.

Entre las ventajas de ser pelado, Pez enumeró el ahorro en shampoo, peluquería y tintura, además del tiempo que se gana en la rutina diaria. También reconoció algunas desventajas, como el frío y la necesidad de usar gorra. "Cuando me dejo dos o tres milímetros y después me rapo, ese poquito de pelo ya te cubre un montón el frío", explicó. El influencer también bromeó con que la barba implica un gasto adicional en las barberías.

Con más de 330 mil seguidores en redes sociales, Javier Pez convirtió su propia calvicie en una marca y en el punto de partida para una comunidad que sigue creciendo. Incluso contó que en una de las reuniones apareció un participante cuyo apellido era Calvo, algo que el grupo tomó como una señal inevitable. Y dejó una promesa para Rosario: "En cualquier momento ese monumento de la bandera de la ciudad de Rosario lo vamos a invadir de pelados".

Entrevista de Alberto Lotuf.