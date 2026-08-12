Los gobernadores, otra vez: ¿La historia se repite?

Por Sergio Suppo

Hay imágenes políticas que parecen fotografías aisladas, pero que, con el paso del tiempo, terminan convirtiéndose en películas. El Gobierno de Javier Milei debería observar con mayor profundidad lo ocurrido en Misiones porque la historia reciente ofrece un antecedente demasiado claro como para ignorarlo.

El 3 de junio de 2025, los gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones. Las fotografías de aquel encuentro mostraron, entre otros, a Axel Kicillof sentado junto a Martín Llaryora. No asistió ningún representante del Gobierno nacional.

El reclamo de las provincias era concreto: más fondos. Como la Casa Rosada no cedió, durante los meses siguientes se conformó en el Congreso una nueva mayoría que derrotó reiteradamente al oficialismo y le impuso distintas leyes.

Después llegaron la elección en la provincia de Buenos Aires, el salvataje de Estados Unidos en medio de una corrida cambiaria y, finalmente, el triunfo de Milei en las elecciones de medio término. Sin embargo, ese desenlace no borra la enseñanza de aquel proceso: la foto de los gobernadores reunidos terminó transformándose en una película incómoda para el Gobierno.

Ahora la escena se repite.

Once gobernadores llegaron a Misiones con la agenda del Norte Grande como motivo formal del encuentro. La provincia anfitriona atraviesa, además, una disputa interna entre Carlos Rovira, su histórico jefe político, y el gobernador Hugo Passalacqua, quien busca consolidar su propio liderazgo. Pero esa pulseada merece un análisis aparte.

Lo sustancial para la política nacional es que esta vez el Gobierno sí estuvo presente. Hasta Misiones viajó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Casa Rosada ya se quemó con leche el año pasado y parece haber comprendido que no puede dejar sin interlocución a los mandatarios provinciales, mucho menos cuando comienza a configurarse una nueva campaña electoral.

Podrá decirse que todavía falta un año y medio para las elecciones presidenciales. Es cierto. Pero la carrera por la Casa Rosada empieza antes, con las elecciones provinciales.

¿Qué reclaman los gobernadores? No hace falta demasiado esfuerzo para adivinarlo: fondos. Muchos de ellos deberán buscar su reelección antes que Milei y necesitan recursos para sostener obras, fortalecer su capital político y mejorar sus posibilidades electorales en sus respectivos territorios.

Por eso, la reunión de Misiones constituye una señal que el Gobierno debe tomar con seriedad. Ocurre, además, en un contexto económico adverso, marcado por una economía que no termina de arrancar, dificultades crecientes con los ingresos y una sensación social resumida en una frase tan sencilla como contundente: "No llego a fin de mes".

Que la Casa Rosada haya tenido la virtud política de enviar al jefe de Gabinete es un dato positivo. Que tenga soluciones disponibles para responder a las provincias es otra cuestión.

Porque esto no es una fotografía. Es una película.

La imagen del 3 de junio de 2025 derivó en una sucesión de derrotas legislativas para el oficialismo. La fotografía de Misiones también puede ser el comienzo de otra trama, esta vez protagonizada por un presidente que buscará su reelección y por gobernadores concentrados en conservar el poder en sus provincias.

En el medio estarán los fondos, las obras públicas y los acuerdos políticos destinados a beneficiar a unos y, eventualmente, perjudicar a otros.

Los gobernadores necesitan definir ahora sus proyectos porque buena parte del calendario provincial podría resolverse durante el primer semestre del próximo año. Si varias provincias votan entre marzo y junio, las campañas deberán comenzar con fuerza en noviembre. Y para noviembre faltan apenas unos meses.

Después podremos volver a discutir por qué las campañas electorales en la Argentina duran un año o un año y medio. Este debería ser, supuestamente, el año sin campaña. Pero será el año en el que se tomarán las decisiones necesarias para ponerla definitivamente en marcha.

La película ya empezó a rodarse. La pregunta es si el Gobierno aprendió realmente cómo termina.