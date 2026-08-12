Robo millonario al presidente comunal de Susana: le llevaron US$100 mil y $15 millones

El presidente comunal de Susana, Jorge Perino, sufrió un millonario robo en su vivienda mientras participaba de las actividades por las fiestas patronales de la localidad, ubicada a unos 10 kilómetros de Rafaela, en Santa Fe.

Según confirmaron fuentes policiales a Cadena 3, los delincuentes se llevaron 100 mil dólares y 15 millones de pesos argentinos que se encontraban en la casa.

El hecho ocurrió durante el momento de mayor convocatoria de los festejos, cuando Perino y su familia habían salido para participar de los actos protocolares, la procesión y las actividades religiosas.

"En esos 45, 50 minutos me entraron en mi casa, rompieron todo y se llevaron todo el efectivo", relató Perino en diálogo con Cadena 3.

El jefe comunal explicó que durante las fiestas patronales se habían vendido más de 200 tarjetas y que, debido a sus distintas actividades comerciales, muchas personas sabían que en su vivienda podía haber dinero.

Sospechan que el robo fue planificado

Perino consideró que el robo no fue producto del azar y planteó la posibilidad de que los delincuentes conocieran sus movimientos y supieran que la familia no estaría en la vivienda durante los festejos.

"Fue directamente a mi casa. Sabían que había plata, sabían que nosotros estábamos en el acto, que toda mi familia estaba", sostuvo.

El presidente comunal también señaló que los delincuentes ingresaron a cajas de seguridad que encontraron dentro de la vivienda. Según explicó, no tuvieron que forzarlas porque la llave estaba disponible.

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FOTO: El robo ocurrió mientras el presidente comunal de Susana estaba en la plaza principal.

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Además, dañaron el sistema de cámaras de seguridad y se llevaron el DVR que almacenaba las imágenes.

"La policía está tratando de recuperar el disco. Si se recupera el disco vamos a saber de quién se trata", explicó Perino.

El funcionario expresó su confianza en que la investigación permitirá identificar a los responsables.

Investigan una posible “batida” local

Por las características del hecho, Perino manifestó sus sospechas sobre la posibilidad de que los autores fueran personas de la zona.

"Yo apuesto que la policía va a poder encontrar esto. La batida es de acá del pueblo, eso es de cajón, porque uno de afuera no puede venir justo a mi casa", afirmó.

Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada por los investigadores.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe quedó a cargo de las tareas para intentar determinar quiénes participaron del robo. La investigación apunta, entre otros elementos, a las cámaras ubicadas en los accesos a la localidad y sobre las rutas cercanas.

Fuentes policiales indicaron que también se busca establecer el recorrido de una camioneta blanca que habría permanecido estacionada cerca de la vivienda y que fue considerada sospechosa por los investigadores.

La intención es determinar si se trató de personas de Susana que conocían los movimientos del jefe comunal o de delincuentes que llegaron desde otra localidad.

El robo ocurrió durante las fiestas patronales

Susana tiene alrededor de 3.000 habitantes y durante sus fiestas patronales la localidad concentra una importante cantidad de vecinos y visitantes.

Perino contó que se encontraba junto con autoridades policiales y otros representantes de la comunidad participando del acto de izamiento de la bandera. Luego, se trasladaron a la iglesia para la procesión.

Ese movimiento habría generado un período de entre 45 y 50 minutos en el que la vivienda quedó sin ocupantes.

"Nosotros fuimos a los actos, fuimos a levantar la bandera, después la procesión, ir a la iglesia y en esos 45, 50 minutos me entraron en mi casa", relató.

Mientras tanto, gran parte de los habitantes se encontraba reunida en las actividades previstas en la plaza, donde también había una feria con puestos gastronómicos y otros emprendimientos.

Los investigadores analizan ahora si los autores aprovecharon deliberadamente ese momento para ingresar a la vivienda y escapar sin ser detectados.

La causa continúa bajo investigación y uno de los principales objetivos es recuperar las imágenes de las cámaras y reconstruir los movimientos registrados durante el horario en que se produjo el robo.

Informe de Jonatan Faber, Cadena 3 Rafaela.