José Chatruc se pronuncia sobre su ruptura con Sabrina Rojas: "Momentos difíciles"

Buenos Aires, 12 de agosto (NA) — Luego del anuncio de su separación, el exfutbolista José Chatruc se refirió por primera vez a la decisión de finalizar su relación con la conductora Sabrina Rojas, tras seis meses de noviazgo. En una entrevista con un móvil de Sálvese quien pueda (América TV), Chatruc destacó los buenos momentos que compartió con Rojas y lamentó el desenlace de su vínculo. Al igual que la modelo, evitó señalar culpables y expresó que ambos manejaron la situación de manera madura.

"Estoy bien. Ya habló ella y comparto lo que dijo. Son momentos difíciles, cuando las cosas no funcionan como uno quería, pero sí la pasamos muy bien. Tenemos lindos recuerdos, quedamos en una relación linda y sabe que puede contar conmigo para lo que sea", afirmó Chatruc.

El exjugador, aunque cauteloso en sus declaraciones, mencionó que uno de los factores que influyó en la separación fue el desencuentro: "Tuve mucho trabajo, con poca batería y eso a veces afecta. Cuando uno sale con alguien, no todos saben lo que pasa, pero la pasamos bárbaro".

Además, enfatizó que Rojas es "una mujer increíble". "Por ahí hubo un desencuentro y lo más maduro a esta altura de nuestras vidas es seguir para adelante", confesó sobre la decisión de tomar caminos separados.

La Agencia Noticias Argentinas reportó que la noticia de la separación se hizo pública este lunes, cuando Rojas emitió un comunicado en su cuenta de Instagram, donde explicó que ambos decidieron poner fin a su relación, desmintiendo la existencia de terceros involucrados en su separación.

Sin ofrecer más detalles, la conductora mencionó que las complicadas agendas de ambos y la distancia entre sus residencias fueron los principales obstáculos en su vínculo.