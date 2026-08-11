Messi dejó Rosario de regreso a Estados Unidos tras despedir a su padre

FOTO: El emotivo adiós a Jorge Messi: los mensajes que acompañaron a Lionel en Rosario.

Lionel Messi dejó Rosario este martes por la noche y emprendió su regreso a Estados Unidos, luego de permanecer varios días en la ciudad junto a su familia tras la muerte de su padre, Jorge Messi.

El futbolista partió alrededor de las 22 desde el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, poniendo fin a su estadía en la región. Desde allí inició el viaje de regreso a Miami, donde continuará con su actividad junto al Inter Miami.

Messi había llegado a Rosario acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos para participar de la despedida íntima de su padre, fallecido el viernes a los 68 años luego de atravesar una prolongada enfermedad.

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La ceremonia se realizó el domingo en el cementerio El Prado, en Pérez, en un ámbito reservado para familiares y allegados. La familia mantuvo un fuerte hermetismo y procuró preservar la intimidad del encuentro.

Durante su permanencia en la ciudad, el capitán de la Selección argentina se alojó junto a sus seres queridos en su casa de Funes. Su estadía se extendió durante varios días antes de emprender el regreso a Estados Unidos.

Jorge Messi fue una figura central en la vida personal y profesional de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros años en el fútbol y tuvo un papel determinante en el desarrollo de su carrera, además de desempeñarse durante años como su representante.

La partida desde el aeropuerto rosarino marcó el cierre de la estadía de Messi en la ciudad en este contexto familiar. El futbolista regresó a Estados Unidos después de acompañar a sus seres queridos y participar de la despedida de su padre.