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La muerte de Jorge Messi Notas

Messi dejó Rosario de regreso a Estados Unidos tras despedir a su padre

El capitán argentino partió este martes por la noche desde el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, luego de permanecer varios días junto a su familia tras la muerte de Jorge Messi.

11/08/2026 | 23:36Redacción Cadena 3 Rosario

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Archivo.- El aeropuerto de Rosario estuvo cerrado por obras.

FOTO: Archivo.- El aeropuerto de Rosario estuvo cerrado por obras.

Cementerio blindado para el funeral de Jorge Messi: restricciones y seguridad reforzada

FOTO: Cementerio blindado para el funeral de Jorge Messi: restricciones y seguridad reforzada

El emotivo adiós a Jorge Messi: los mensajes que acompañaron a Lionel en Rosario.

FOTO: El emotivo adiós a Jorge Messi: los mensajes que acompañaron a Lionel en Rosario.

Jorge Messi junto a Lionel Messi en la final de Qatar 2022.

FOTO: Jorge Messi junto a Lionel Messi en la final de Qatar 2022.

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Lionel Messi dejó Rosario este martes por la noche y emprendió su regreso a Estados Unidos, luego de permanecer varios días en la ciudad junto a su familia tras la muerte de su padre, Jorge Messi.

El futbolista partió alrededor de las 22 desde el Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”, poniendo fin a su estadía en la región. Desde allí inició el viaje de regreso a Miami, donde continuará con su actividad junto al Inter Miami.

Messi había llegado a Rosario acompañado por Antonela Roccuzzo y sus hijos para participar de la despedida íntima de su padre, fallecido el viernes a los 68 años luego de atravesar una prolongada enfermedad.

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La ceremonia se realizó el domingo en el cementerio El Prado, en Pérez, en un ámbito reservado para familiares y allegados. La familia mantuvo un fuerte hermetismo y procuró preservar la intimidad del encuentro.

Durante su permanencia en la ciudad, el capitán de la Selección argentina se alojó junto a sus seres queridos en su casa de Funes. Su estadía se extendió durante varios días antes de emprender el regreso a Estados Unidos.

Jorge Messi fue una figura central en la vida personal y profesional de Lionel. Lo acompañó desde sus primeros años en el fútbol y tuvo un papel determinante en el desarrollo de su carrera, además de desempeñarse durante años como su representante.

La partida desde el aeropuerto rosarino marcó el cierre de la estadía de Messi en la ciudad en este contexto familiar. El futbolista regresó a Estados Unidos después de acompañar a sus seres queridos y participar de la despedida de su padre.

Lectura rápida

¿Quién dejó Rosario y por qué? Lionel Messi dejó Rosario tras la muerte de su padre, Jorge Messi.

¿Cuándo partió Messi? Partió el martes por la noche, alrededor de las 22.

¿Dónde se realizó la ceremonia de despedida? La ceremonia se llevó a cabo en el cementerio El Prado, en Pérez.

¿Cómo fue la estadía de Messi en Rosario? Se alojó en su casa de Funes y estuvo acompañado por su familia.

¿Por qué es importante Jorge Messi en la vida de Lionel? Jorge Messi fue una figura central en su vida personal y profesional, actuando como su representante y apoyo en el fútbol.

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