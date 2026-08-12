Morosidad en expensas: "En algunos edificios ya estamos llegando al 20%"

La morosidad en el pago de expensas creció en Rosario y en algunos edificios ya alcanza entre el 18% y el 20%, según advirtió Adolfo Jäger, presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Rosario al móvil de Cadena 3 Rosario. El referente señaló que el nivel se incrementó respecto de fines de 2025, cuando se ubicaba en torno al 10% o 12%.

Jäger explicó que inicialmente se pensaba que el aumento podía estar relacionado con la estacionalidad de las vacaciones y con familias que postergaban pagos para después del aguinaldo. Sin embargo, la situación no mejoró y la morosidad continuó en ascenso. “Estamos ya en algunos casos llegando al 18% y en otros al 20%”, afirmó.

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El problema impacta directamente en las cuentas de los consorcios porque cuando propietarios o inquilinos dejan de pagar sus expensas, también se dificulta afrontar los compromisos comunes. Entre los gastos que deben sostenerse están los servicios de los espacios comunes, la electricidad, los ascensores, las bombas, la limpieza y distintos arreglos o tareas de mantenimiento de los edificios.

Ante esta situación, Jäger pidió a los administradores estar atentos a los desvíos en la recaudación para evitar que la falta de pago termine afectando al funcionamiento del consorcio. Además, explicó que los sistemas suelen generar un primer recordatorio de pago a los 60 días y que, a los tres meses, puede realizarse una intimación formal, antes de avanzar hacia instancias judiciales o extrajudiciales.

El presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal remarcó que el nivel actual de morosidad prácticamente duplica el registrado hacia fines del año pasado. La situación genera preocupación en el sector porque, si los ingresos no alcanzan para cubrir las obligaciones, los consorcios pueden acumular atrasos en servicios y trabajos necesarios para mantener los edificios.

Informe de Fernando Carrafiello.