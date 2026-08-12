Trabajadores del Misericordia denuncian ataques y robos: "Venimos con muchísimo temor"

Trabajadores del Hospital Misericordia de Córdoba denuncian que viven una situación de inseguridad creciente. Ayer, un grupo de empleados se encontró con un piedrazo que rompió una ventana en la zona de administración al ingresar a su turno a las 6 de la mañana.

Ana Gutiérrez, delegada de ATSA del hospital, comentó: “Lo que nos ha pasado en el día de ayer, cuando ingresamos, vemos por una de las ventanas que han tirado un cascote grande, digamos, de una piedra, y han roto una ventana, un vidrio”.

El lugar no es el ingreso principal del hospital, sino una parte trasera donde se encuentran las oficinas administrativas. Gutiérrez agregó: “Tenemos que venir caminando hasta acá cuando no hay ninguna seguridad”.

A pesar de que en esta ocasión no se sustrajo nada, los robos en el hospital son una preocupación constante. “Sí, hace un mes y medio ha pasado que por la parte de la guardia se han robado el aparato de rayos portátil”, indicó la delegada.

Los trabajadores enfrentan la inseguridad al entrar al hospital. Gutiérrez destacó: “Sí, venimos con temor, muchísimo temor”.

Este nuevo episodio subraya una problemática que afecta no solo a los empleados, sino también a los pacientes que dependen de este establecimiento de salud, ubicado a unas 15 cuadras del centro de la ciudad.

Informe de Lucía González.