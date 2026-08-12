El devastador terremoto en Colombia revela un impacto más severo de lo esperado

FOTO: Rescatistas participando en las labores de búsqueda y rescate tras un sismo, en la ciudad de Pereira, Colombia.

Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- En medio de la movilización de suministros y personal hacia las áreas afectadas por el terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió el martes que el impacto real en las comunidades rurales y remotas aún no se ha determinado.

Hasta el momento, se han reportado al menos 240 muertes y cerca de 4.000 desaparecidos, mientras que las labores de rescate se intensifican para encontrar sobrevivientes bajo los escombros de los edificios colapsados.

La coordinadora residente de la ONU en Colombia, María José Torres Macho, señaló que el impacto del terremoto ha sido más grave de lo previsto inicialmente y las evaluaciones están en constante cambio a medida que se recibe nueva información.

"Todo lo que estoy reportando en este momento va a seguir evolucionando mientras hablamos. Estamos actualizando constantemente la información", advirtió.

Las principales necesidades

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, las necesidades más urgentes se centran en alojamiento, agua potable, atención médica, alimentos y artículos básicos para las familias afectadas. La prioridad sigue siendo la búsqueda y rescate de personas.

Torres Macho destacó que la presencia humanitaria de la ONU en Colombia antes del terremoto ha sido crucial.

Actualmente, la organización está revisando sus programas existentes para redirigir recursos hacia esta nueva emergencia, incluyendo el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que cuenta con almacenes y capacidad logística, y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), que dispone de herramientas de teledetección para evaluar daños estructurales y el impacto socioeconómico.

Las zonas rurales afectadas

Uno de los principales desafíos, según la ONU, es determinar el impacto en las áreas fuera de las grandes ciudades. "Sabemos más sobre cuál es el impacto en las capitales, pero menos en las zonas rurales y remotas", enfatizó la coordinadora.

Mujeres embarazadas, niños y familias

El alojamiento temporal es una prioridad para las personas que han perdido sus hogares, así como la seguridad alimentaria y la protección de niños y mujeres en comunidades vulnerables.

Desde la ONU se subrayó la importancia de considerar desde el inicio las necesidades de mujeres embarazadas y niños pequeños. Actualmente, se evalúa el despliegue de unidades móviles para llegar a estas personas en comunidades alejadas de los principales centros urbanos.

Miles de viviendas dañadas y servicios interrumpidos

Un informe de la ONU indica que cerca de 5.000 viviendas han sido dañadas y 387 han sido destruidas por completo, además de 61 edificios colapsados.

Más de 550 centros educativos, 24 instalaciones sanitarias y 350 centros comunitarios han sufrido daños, y 53 rutas han sido afectadas en diferentes zonas del país.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó daños en 24 instalaciones sanitarias en seis departamentos, siendo el Valle del Cauca la región más afectada, especialmente en Cali.

Agencia NA