FOTO: El médico que dañó la Pampa del Leoncito asegura que ignoraba la prohibición de ingreso

Un médico que ingresó con su camioneta a la Pampa del Leoncito, en San Juan, y causó serios daños en el área, se presentó ante la Justicia y alegó desconocer las restricciones para circular por esa zona.

El profesional, identificado como Agustín Añó, de 46 años, está vinculado a un expediente contravencional que investiga el impacto ambiental que su acción generó en el patrimonio natural de la provincia. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Añó asistió al Juzgado de Paz de Calingasta, donde se encuentra el juez Andrés Troche, fijó domicilio y presentó su descargo sobre lo ocurrido el pasado fin de semana.

El médico afirmó que no conocía las condiciones de acceso a la Pampa del Leoncito y argumentó que la señalización no era suficiente para advertir sobre las restricciones existentes. Además, atribuyó el incidente a factores imprevistos, como la oscuridad y el agua acumulada en la planicie, que lo llevaron a que su camioneta, una Toyota Hilux, quedara atrapada.

No obstante, el juez Troche indicó que existen carteles que especifican las actividades permitidas y prohibidas en la zona. El magistrado también destacó que Añó tiene conocimiento del área, por lo que sus argumentos serán evaluados en el contexto de la investigación.

El médico ha estado en libertad durante todo el proceso y su caso se tramita en el ámbito contravencional de la Justicia de San Juan. La investigación busca determinar la magnitud del daño causado en la Pampa del Leoncito y establecer las responsabilidades correspondientes por el ingreso del vehículo a un sector restringido.

/Inicio Código Embebido/

"Idiota"



Porque el conductor de una camioneta destrozó el suelo milenario de La Pampa del Leoncito en San Juan y quedó varado en el Parque Nacional: podría enfrentar hasta 4 años de prisión y multas millonarias. pic.twitter.com/YUpVXB8SAw — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 10, 2026

/Fin Código Embebido/

La Dirección de Patrimonio realizará pericias sobre el terreno y evaluará bajo qué condiciones se puede retirar la camioneta sin causar más alteraciones en la superficie. Por ahora, la Toyota Hilux permanecerá en el lugar donde quedó atascada, ya que se considera que intentar sacarla en las condiciones actuales podría agravar el impacto ambiental.

El vehículo quedó atrapado en una superficie arcillosa con una importante acumulación de agua, y se encontraba bajo custodia de la Gendarmería Nacional, en colaboración con la Policía de San Juan. Añó había avanzado cerca de 1,5 kilómetros dentro del área restringida antes de que la camioneta quedara atrapada. Durante sus intentos por salir, retrocedió entre 200 y 300 metros, dejando surcos que en algunos sectores alcanzaron una profundidad de 25 centímetros en una superficie muy vulnerable a este tipo de intervenciones.

Posteriormente, el médico utilizó una escalera plegable para bajar una moto que transportaba en la caja de la Hilux y abandonó el lugar con ese vehículo, dejando más marcas en la planicie. Las autoridades advierten que las huellas pueden permanecer durante décadas, y se estima que las marcas de alrededor de 10 centímetros pueden tardar entre 40 y 60 años en desaparecer naturalmente. En este caso, los surcos más profundos podrían requerir hasta 100 años para su recuperación, según lo declarado por el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A medida que avanzan las pericias ambientales, la Justicia deberá decidir sobre la situación contravencional del médico y definir la posible sanción por los daños causados en uno de los espacios naturales más frágiles de San Juan.