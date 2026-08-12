El médico que dañó la Pampa del Leoncito asegura que ignoraba la prohibición de ingreso
El vehículo del médico permanecerá enterrado mientras se analizan los daños que causó en el ecosistema.
FOTO: El médico que dañó la Pampa del Leoncito asegura que ignoraba la prohibición de ingreso
Un médico que ingresó con su camioneta a la Pampa del Leoncito, en San Juan, y causó serios daños en el área, se presentó ante la Justicia y alegó desconocer las restricciones para circular por esa zona.
El profesional, identificado como Agustín Añó, de 46 años, está vinculado a un expediente contravencional que investiga el impacto ambiental que su acción generó en el patrimonio natural de la provincia. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Añó asistió al Juzgado de Paz de Calingasta, donde se encuentra el juez Andrés Troche, fijó domicilio y presentó su descargo sobre lo ocurrido el pasado fin de semana.
El médico afirmó que no conocía las condiciones de acceso a la Pampa del Leoncito y argumentó que la señalización no era suficiente para advertir sobre las restricciones existentes. Además, atribuyó el incidente a factores imprevistos, como la oscuridad y el agua acumulada en la planicie, que lo llevaron a que su camioneta, una Toyota Hilux, quedara atrapada.
No obstante, el juez Troche indicó que existen carteles que especifican las actividades permitidas y prohibidas en la zona. El magistrado también destacó que Añó tiene conocimiento del área, por lo que sus argumentos serán evaluados en el contexto de la investigación.
El médico ha estado en libertad durante todo el proceso y su caso se tramita en el ámbito contravencional de la Justicia de San Juan. La investigación busca determinar la magnitud del daño causado en la Pampa del Leoncito y establecer las responsabilidades correspondientes por el ingreso del vehículo a un sector restringido.
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Porque el conductor de una camioneta destrozó el suelo milenario de La Pampa del Leoncito en San Juan y quedó varado en el Parque Nacional: podría enfrentar hasta 4 años de prisión y multas millonarias. pic.twitter.com/YUpVXB8SAw
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La Dirección de Patrimonio realizará pericias sobre el terreno y evaluará bajo qué condiciones se puede retirar la camioneta sin causar más alteraciones en la superficie. Por ahora, la Toyota Hilux permanecerá en el lugar donde quedó atascada, ya que se considera que intentar sacarla en las condiciones actuales podría agravar el impacto ambiental.
El vehículo quedó atrapado en una superficie arcillosa con una importante acumulación de agua, y se encontraba bajo custodia de la Gendarmería Nacional, en colaboración con la Policía de San Juan. Añó había avanzado cerca de 1,5 kilómetros dentro del área restringida antes de que la camioneta quedara atrapada. Durante sus intentos por salir, retrocedió entre 200 y 300 metros, dejando surcos que en algunos sectores alcanzaron una profundidad de 25 centímetros en una superficie muy vulnerable a este tipo de intervenciones.
Posteriormente, el médico utilizó una escalera plegable para bajar una moto que transportaba en la caja de la Hilux y abandonó el lugar con ese vehículo, dejando más marcas en la planicie. Las autoridades advierten que las huellas pueden permanecer durante décadas, y se estima que las marcas de alrededor de 10 centímetros pueden tardar entre 40 y 60 años en desaparecer naturalmente. En este caso, los surcos más profundos podrían requerir hasta 100 años para su recuperación, según lo declarado por el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal.
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Daño en la reserva natural. “Lo que ha pasado en La Pampa del Leoncito este fin de semana es muy lamentable”
La directora de Patrimonio Cultural de San Juan, Gladys González, calificó de grave el destrozos causado por una camioneta Hilux. Advirtió que la recuperación podría demorar hasta 100 años.
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A medida que avanzan las pericias ambientales, la Justicia deberá decidir sobre la situación contravencional del médico y definir la posible sanción por los daños causados en uno de los espacios naturales más frágiles de San Juan.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la Pampa del Leoncito?
Un médico ingresó con su camioneta a un área restringida, causando daños ambientales significativos.
¿Quién es el médico involucrado?
El médico se llama Agustín Añó, un nefrólogo de 46 años.
¿Cuándo ocurrió el incidente?
El episodio tuvo lugar durante el último fin de semana, según reportes.
¿Dónde sucedió el hecho?
El incidente ocurrió en la Pampa del Leoncito, en la provincia de San Juan.
¿Por qué se considera un daño ambiental?
Las maniobras del médico causaron surcos profundos en una superficie vulnerable, con un impacto que podría tardar hasta 100 años en revertirse.
[Fuente: Noticias Argentinas]