Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, rompió el silencio tras la muerte de Jorge Messi

Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, atravesó los primeros días de un duelo intenso tras la muerte de su esposo, Jorge Messi. En ese contexto, rompió el silencio con un mensaje dirigido a la periodista Marina Calabró, quien lo compartió durante su programa Primicias Ya, por América TV.

Las palabras de Celia fueron claras y cargadas de emoción: “Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible”. El mensaje refleja el momento de dolor que atraviesa junto a su familia, en un proceso de pérdida que conmocionó no solo al entorno cercano, sino también a gran parte de la opinión pública argentina y del mundo del fútbol.

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?? HABLÓ LA MAMÁ DE LIONEL MESSI

Celia Cuccittini rompió el silencio tras el doloroso fallecimiento de su esposo, Jorge Messi, y agradeció el apoyo del mundo entero a la familia.#Messi #LionelMessi #CeliaCuccittini #JorgeMessi #CiudadanoNews pic.twitter.com/UPYCn0arN3 — Ciudadano News (@Ciudadano_News) August 10, 2026

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El fallecimiento de Jorge Messi

Jorge Messi, padre y representante histórico de Lionel Messi, murió a los 68 años. El deceso se produjo en el Sanatorio Centro de Rosario, su ciudad natal, luego de varios meses de problemas de salud. Durante décadas acompañó la carrera de su hijo desde los primeros pasos en Newell’s Old Boys hasta la consagración internacional, convirtiéndose en una figura clave en la vida profesional y personal del futbolista.

La pérdida generó una profunda tristeza en el entorno familiar. Lionel Messi viajó a Rosario para despedir a su padre, en un momento de recogimiento que la familia ha mantenido con discreción.

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Un mensaje de fortaleza en el duelo

El testimonio de Celia Cuccittini, leído en televisión, es uno de los primeros acercamientos públicos a la dimensión íntima del duelo. Sin dar mayores detalles, la madre de Messi expresó su pedido de fuerzas para atravesar esta etapa “de la mejor manera posible”, una declaración que transmite tanto vulnerabilidad como determinación.

En un contexto en el que la familia Messi suele preservar su privacidad, el mensaje de Celia adquiere un valor especial: es una expresión sencilla y directa del dolor que sienten, y al mismo tiempo un gesto de agradecimiento a quienes se han acercado a acompañarlos en estos días difíciles.

La figura de Jorge Messi quedará asociada no solo a la trayectoria de su hijo, sino también al rol de sostén familiar que ejercieron juntos Celia y él a lo largo de los años.

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