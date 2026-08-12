En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La muerte de Jorge Messi Notas

Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, rompió el silencio tras la muerte de Jorge Messi

En medio del profundo duelo familiar, envió un mensaje conmovedor que fue leído en televisión.

12/08/2026 | 06:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Celia Cuccitini, Lionel Messi y Jorge Messi.

FOTO: Celia Cuccitini, Lionel Messi y Jorge Messi.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Celia Cuccittini, la madre de Lionel Messi, atravesó los primeros días de un duelo intenso tras la muerte de su esposo, Jorge Messi. En ese contexto, rompió el silencio con un mensaje dirigido a la periodista Marina Calabró, quien lo compartió durante su programa Primicias Ya, por América TV.

Las palabras de Celia fueron claras y cargadas de emoción: “Sólo le pido a Dios fuerzas para que me ayude a afrontar todo esto de la mejor manera posible”. El mensaje refleja el momento de dolor que atraviesa junto a su familia, en un proceso de pérdida que conmocionó no solo al entorno cercano, sino también a gran parte de la opinión pública argentina y del mundo del fútbol.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El fallecimiento de Jorge Messi

Jorge Messi, padre y representante histórico de Lionel Messi, murió a los 68 años. El deceso se produjo en el Sanatorio Centro de Rosario, su ciudad natal, luego de varios meses de problemas de salud. Durante décadas acompañó la carrera de su hijo desde los primeros pasos en Newell’s Old Boys hasta la consagración internacional, convirtiéndose en una figura clave en la vida profesional y personal del futbolista.

La pérdida generó una profunda tristeza en el entorno familiar. Lionel Messi viajó a Rosario para despedir a su padre, en un momento de recogimiento que la familia ha mantenido con discreción.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Un mensaje de fortaleza en el duelo

El testimonio de Celia Cuccittini, leído en televisión, es uno de los primeros acercamientos públicos a la dimensión íntima del duelo. Sin dar mayores detalles, la madre de Messi expresó su pedido de fuerzas para atravesar esta etapa “de la mejor manera posible”, una declaración que transmite tanto vulnerabilidad como determinación.

En un contexto en el que la familia Messi suele preservar su privacidad, el mensaje de Celia adquiere un valor especial: es una expresión sencilla y directa del dolor que sienten, y al mismo tiempo un gesto de agradecimiento a quienes se han acercado a acompañarlos en estos días difíciles.

La figura de Jorge Messi quedará asociada no solo a la trayectoria de su hijo, sino también al rol de sostén familiar que ejercieron juntos Celia y él a lo largo de los años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién es Celia Cuccittini? Es la madre de Lionel Messi y ha compartido su dolor tras la muerte de su esposo, Jorge Messi.

¿Qué ocurrió recientemente en la familia Messi? Falleció Jorge Messi, padre de Lionel Messi, lo que ha generado un profundo duelo familiar.

¿Dónde ocurrió el fallecimiento de Jorge Messi? En el Sanatorio Centro de Rosario, su ciudad natal.

¿Cuándo falleció Jorge Messi? A los 68 años, tras varios meses de problemas de salud.

¿Por qué es significativo el mensaje de Celia Cuccittini? Refleja el dolor familiar y agradecimiento hacia quienes los apoyan en este momento difícil.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf