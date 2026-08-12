Juicio a Oscar González: difundieron la reconstrucción virtual del choque en Altas Cumbres
La pericia oficial ubicó el impacto en el carril del Sandero de Alejandra Bengoa. VIDEO.
12/08/2026 | 06:47Redacción Cadena 3
FOTO: La reconstrucción virtual del choque.
En una jornada marcada por la tensión, este martes la representación virtual de la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2022 en la ruta de Altas Cumbres generó cruces entre las partes y obligó al juez Santiago Camogli a intervenir para encauzar el proceso contra el exlegislador Oscar González.
La reconstrucción, elaborada por el especialista Álvaro Zaragoza a partir de la pericia oficial del ingeniero Ramiro Ojeda, de las pruebas incorporadas a la causa y de distintos testimonios, señaló que el impacto se produjo en el carril del Renault Sandero de Alejandra Bengoa. Según esta versión, el Sandero ya había completado el sobrepaso al camión Ford 14000 antes de la colisión.
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Lectura rápida
1. ¿Qué ocurrió el 29 de octubre de 2022?
Se produjo una tragedia en la ruta de Altas Cumbres que está siendo investigada.
2. ¿Quién es el juez que intervino en el proceso?
El juez Santiago Camogli intervino para encauzar el proceso contra el exlegislador Oscar González.
3. ¿Quién elaboró la reconstrucción del accidente?
La reconstrucción fue elaborada por el especialista Álvaro Zaragoza.
4. ¿Qué vehículo estuvo involucrado en el accidente?
El vehículo involucrado fue un Renault Sandero conducido por Alejandra Bengoa.
5. ¿Qué indicó la versión sobre el accidente?
La versión indicó que el Sandero ya había completado el sobrepaso al camión Ford 14000 antes de la colisión.