Juicio a Oscar González: difundieron la reconstrucción virtual del choque en Altas Cumbres

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En una jornada marcada por la tensión, este martes la representación virtual de la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2022 en la ruta de Altas Cumbres generó cruces entre las partes y obligó al juez Santiago Camogli a intervenir para encauzar el proceso contra el exlegislador Oscar González.

La reconstrucción, elaborada por el especialista Álvaro Zaragoza a partir de la pericia oficial del ingeniero Ramiro Ojeda, de las pruebas incorporadas a la causa y de distintos testimonios, señaló que el impacto se produjo en el carril del Renault Sandero de Alejandra Bengoa. Según esta versión, el Sandero ya había completado el sobrepaso al camión Ford 14000 antes de la colisión.

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