Rosario oficializó los boxes para motos frente a obras de construcción: cómo funcionarán

La Municipalidad de Rosario oficializó el régimen que habilita la creación de boxes temporales para motos en las inmediaciones de obras en construcción. La medida busca ordenar el estacionamiento de los trabajadores de la construcción y evitar que las motos queden sobre las veredas por falta de espacios disponibles.

La Ordenanza 10.920 fue sancionada por el Concejo Municipal el 2 de julio, promulgada por el intendente Pablo Javkin el 29 de ese mes y publicada este martes 11 de agosto en el Boletín Oficial. El sistema será voluntario: cada empresa podrá solicitar los espacios y la Secretaría de Movilidad evaluará el pedido, determinará la ubicación y definirá la cantidad.

Cada obra podrá contar con entre uno y tres boxes, según su magnitud y la cantidad de trabajadores. Si existen dos o más construcciones a menos de 200 metros entre sí, el municipio podrá establecer boxes compartidos. Los espacios estarán demarcados sobre la calzada con la palabra "MOTOS" y sus límites, y podrán incorporar señalización vertical cuando sean tres lugares contiguos.

Los boxes estarán reservados para motos durante los días hábiles de 6 a 20, y los sábados no feriados de 7 a 14. Fuera de esos horarios quedarán disponibles para cualquier vehículo. La medida tendrá inicialmente una prueba piloto de 90 días, con tres boxes temporales en puntos estratégicos de Rosario, y luego Movilidad deberá evaluar su funcionamiento para determinar si el sistema se amplía. La ordenanza establece además que, una vez finalizada una obra, los vecinos podrán solicitar que el espacio permanezca de manera definitiva.

Informe de Ramiro Porchietti.