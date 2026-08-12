Otro ataque de un perro en Córdoba: un niño de dos años está internado tras ser mordido
El hecho ocurrió en Villa Caeiro en el Valle de Punilla. El animal sería un dogo perteneciente a la familia.
12/08/2026 | 08:02Redacción Cadena 3
FOTO: El perro que atacó al niño sería un dogo.
-
Audio. Un niño de dos años fue brutalmente atacado por un perro y está en terapia intermedia
Viva la Radio
Un niño de dos años fue brutalmente atacado por un perro en Villa Caeiro, ubicado en el Valle de Punilla, en la tarde de este martes.
El menor fue trasladado de urgencia al Hospital de Niños de Córdoba, donde actualmente se encuentra internado en cuidados intermedios, estable y con pronóstico reservado.
/Inicio Código Embebido/
Violencia animal. Un hombre de 70 años fue brutalmente atacado por sus dos perros en Córdoba
El hombre sufrió heridas en brazos y piernas y fue trasladado al Hospital de Urgencias. La Policía utilizó gas pimienta para lograr separar a los animales.
/Fin Código Embebido/
El primer diagnóstico señaló que el menor muestra un traumatismo de cráneo severo con heridas compatibles con mordedura de perro.
Las autoridades locales continúan investigando las circunstancias del ataque. El perro sería de raza dogo y pertenecería a la familia del menor.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un niño de dos años fue atacado por un perro en Villa Caeiro.
¿Quién fue la víctima? Un niño de dos años.
¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió en la tarde del martes.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? En Villa Caeiro, en el Valle de Punilla.
¿Cómo se encuentra el niño? Está internado en terapia intensiva en el hospital de niños de Córdoba.
¿Por qué se investiga el ataque? Las autoridades investigan las circunstancias del ataque, ya que el perro pertenece a la familia del menor.