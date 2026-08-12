Mendoza: separaron a un profesor por proyectar imágenes sexuales en clase

FOTO: Mendoza: un profesor en el centro de la polémica por proyectar contenido sexual en clase

En un hecho que ha generado gran revuelo en la comunidad educativa, un profesor de la Escuela de Comercio Martín Zapata en Mendoza fue acusado de proyectar imágenes de contenido sexual durante una clase. Las autoridades de la institución, perteneciente a la Universidad Nacional de Cuyo, decidieron separar al docente y dar inicio a un sumario administrativo para investigar la situación.

El incidente ocurrió el pasado viernes 7 de agosto, durante un taller preuniversitario en el que estaban presentes estudiantes de varios colegios. Según las denuncias, el profesor, que además ocupa el cargo de vicedirector, mostró en la pantalla imágenes de mujeres desnudas y también de docentes de la misma institución.

Los alumnos que participaron del taller explicaron que el docente había presentado material educativo relacionado con el curso, pero al finalizar la clase, al desenchufar la computadora del proyector, aparecieron archivos explícitos en medio del aula. Este hecho sorprendió a los presentes, quienes no esperaban ver tal contenido durante una actividad académica.

Ante la gravedad de lo sucedido, las autoridades de la escuela fueron notificadas de inmediato. En respuesta, la UNCuyo emitió un comunicado donde se detalla que el profesor ha sido apartado y que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer los hechos.

En el comunicado también se enfatizó que en el taller habían menores de edad, lo que ha llevado a tomar diversas medidas para proteger a los adolescentes afectados. La directora de la UNCuyo, María Ana Barrozo, afirmó: "Lo que ha sucedido es muy claro, fue explícito; no hay tanto que investigar tampoco".

Como reacción a este incidente, un grupo de estudiantes organizó una sentada pacífica el martes, reclamando explicaciones y pidiendo que se tomen las medidas necesarias para proteger sus derechos en el ámbito educativo. Los alumnos expresaron su deseo de ser escuchados y de que se garantice un entorno seguro y respetuoso en la educación.