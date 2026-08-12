En Villa María implementaron el DNI para mascotas: "Buscamos garantizar el bienestar animal"

La Municipalidad de Villa María, Córdoba, puso en marcha el desarrollo de un sistema de registro obligatorio para perros y gatos mediante un documento de identidad específico para mascotas. Valeria Suárez, funcionaria de la Dirección de Zoonosis y Salud Animal, explicó que la iniciativa surgió de una necesidad detectada en el trabajo cotidiano y que busca priorizar el bienestar animal. “Estuvimos trabajando y construyendo entre distintos actores, con veterinarios, universidades y el Colegio de Veterinarios de Córdoba”, señaló en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario.

Suárez contó que la ordenanza fue promulgada hace pocos días y que actualmente se trabaja en su reglamentación. “Justamente ayer se cumplieron siete días que se promulgó esta ordenanza, así que está bien nueva. Ya la semana pasada empezamos reuniones para empezar a trabajar la reglamentación”, explicó. Según detalló, la normativa se construyó a partir de los reclamos de vecinos y de la necesidad de contemplar distintas situaciones vinculadas con la convivencia entre personas y animales.

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La funcionaria remarcó que el sistema también apunta a reforzar las medidas de seguridad y responsabilidad en la vía pública. “Nosotros muchas veces tenemos situaciones en las campañas de vacunación antirrábica que son gratuitas, donde el vecino accede con sus animales y no viene con las medidas de seguridad”, sostuvo. En ese sentido, destacó la importancia de que cada persona sea responsable del animal que tiene y cumpla con las condiciones de traslado, vacunación, alimentación, atención sanitaria y cuidado.

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Uno de los principales objetivos del registro será reunir información sanitaria y vincular a cada animal con una persona responsable. “La idea es que en esa plataforma podamos tener toda la información sanitaria para saber si tiene su calendario de vacunación, si tiene la vacunación antirrábica, que sabemos que es obligatoria”, explicó Suárez. También mencionó que Villa María cuenta con campañas gratuitas de vacunación y un programa de castración que funciona durante todo el año.

La identificación permitirá además actuar rápidamente cuando un animal se pierda o quede en la vía pública. “Muchas veces también sucede que el animal se puede escapar, o sucede que entraron a robar y quedó el animal libre y se ha escapado”, relató. Y agregó que el sistema permitiría “rápidamente saber si tiene un tenedor responsable, quién es el mismo y poder de manera inmediata comunicarnos con esa persona”.

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Suárez también describió los cambios que vienen observando en la relación entre las familias y los animales de compañía. “Antes teníamos un 80, 90% de solicitud de perros para castrar, y ya estos últimos dos años está migrando a una demanda muy grande de gatos”, indicó. Según explicó, cada vez hay más hogares que eligen convivir con animales y algunos tienen dos, tres o cuatro mascotas, una transformación cultural que, según consideró, requiere nuevas políticas públicas.

Por último, la funcionaria explicó que el municipio busca contar con información más completa sobre la población animal de Villa María. “Nosotros hicimos un censo hace unos años y estamos justo ahora diseñando el próximo con la Universidad Nacional de Villa María”, señaló. La intención es avanzar hacia un registro que permita conocer la totalidad de los animales de la ciudad y complementar los datos que ya tienen georreferenciados sobre vacunación y castración. “Esto nos va a permitir tener la información de la totalidad o ir hacia una meta y un objetivo de que en el próximo año podamos tener la información de la totalidad”, concluyó.

Entrevista de Verónica Maslup.