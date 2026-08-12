“Lo que ha pasado en La Pampa del Leoncito este fin de semana es muy lamentable”

Una camioneta Hilux provocó un grave daño en La Pampa de Leoncito, una reserva natural estricta en San Juan. Según el intendente de Calingasta, este episodio constituye una grave agresión al patrimonio provincial.

Gladys González, directora de Patrimonio Cultural de San Juan, destacó la gravedad del hecho: “Lo que ha pasado en La Pampa este fin de semana es muy lamentable”. Añadió que la reacción de la provincia fue contundente, ya que el hecho generó un gran disgusto entre los sanjuaninos.

La Pampa de Leoncito, conocida por su barrial blanco único en Argentina, tiene prohibida la circulación de vehículos pesados. González indicó que los daños podrían demorar hasta 100 años en sanar: “El cálculo inicial de daños por un cuatriciclo fue de aproximadamente 23 años. Con este vehículo, el daño se multiplica”.

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"Idiota"



Porque el conductor de una camioneta destrozó el suelo milenario de La Pampa del Leoncito en San Juan y quedó varado en el Parque Nacional: podría enfrentar hasta 4 años de prisión y multas millonarias. pic.twitter.com/YUpVXB8SAw — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 10, 2026

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La directora mencionó que desde 2024 se realizan campañas de concientización para los visitantes: “Estamos haciendo campañas de concientización y tenemos cartelería informativa, pidiendo no circular a alta velocidad y disfrutar del paisaje”.

Los esfuerzos para gestionar el daño continúan. González señaló que aún no se tiene claridad sobre la mejor estrategia para extraer la camioneta y que se realizan evaluaciones para minimizar el impacto en el entorno. Están en contacto con especialistas que asesoran sobre la situación.

El entorno de La Pampa se anegó por las recientes lluvias, lo que complica aún más la situación del vehículo. Las autoridades evalúan acciones para mitigar el impacto ambiental y continuar la defensa del patrimonio cultural de San Juan.

Entrevista de Radioinforme 3.