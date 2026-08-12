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Sigue el frío en Córdoba: cuándo vuelve el sol y sube la temperatura

La provincia tendrá días inestables con cielo cubierto, viento del sudeste y probabilidad de lluvias.

12/08/2026 | 09:50Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Córdoba sigue transitando un tramo invernal severo, dominado por el aire gélido, la abundante nubosidad y un ambiente muy húmedo. 

Tras un arranque de semana que congeló los termómetros —con marcas de hasta -1 °C en la capital y heladas extremas de -5 °C en localidades del interior como Santa Rosa de Calamuchita—, las proyecciones meteorológicas confirman que el tiempo no dará tregua en el corto plazo.

De acuerdo con el diagnóstico del meteorólogo Mario Navarro, la inestabilidad predominará hasta el fin de semana. 

El factor determinante será el viento persistente del sudeste, que ingresará con ráfagas intensas e intermitentes que se harán sentir al menos hasta este sábado, acentuando la sensación térmica de frío.

A este escenario se sumará la precipitación. Según las previsiones de  especialistas, el ingreso de humedad provocará lluvias y lloviznas intermitentes sobre la ciudad de Córdoba entre este jueves y viernes, manteniendo el cielo completamente cubierto.

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¿Cuándo afloja el frío?

La ansiada tregua meteorológica llegará recién con el comienzo de la próxima semana. 

Los especialistas señalan que el lunes se registrará una mejora temporaria en las condiciones generales, acompañada por un claro repunte en las temperaturas.

Para esa jornada se aguarda una mínima más templada, cercana a los 7 °C, mientras que las máximas treparán hasta los 17 °C, marcando el ansiado retorno del sol y un alivio momentáneo al aire polar.

Lectura rápida

¿Qué fenómeno meteorológico afecta a Córdoba?
Un tramo invernal severo, con aire gélido, nubosidad abundante y alta humedad.

¿Quién es el meteorólogo mencionado en el artículo?
El meteorólogo Mario Navarro proporciona el diagnóstico sobre la inestabilidad climática.

¿Cuándo se espera una mejora en las condiciones climáticas?
La mejora se anticipa para el comienzo de la próxima semana, específicamente el lunes.

¿Qué temperaturas se esperan para el lunes?
Se espera una mínima cercana a los 7 °C y máximas de hasta 17 °C.

¿Qué tipo de precipitaciones se pronostican para Córdoba?
Se prevén lluvias y lloviznas intermitentes entre este jueves y viernes.

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