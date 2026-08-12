Sigue el frío en Córdoba: cuándo vuelve el sol y sube la temperatura

Córdoba sigue transitando un tramo invernal severo, dominado por el aire gélido, la abundante nubosidad y un ambiente muy húmedo.

Tras un arranque de semana que congeló los termómetros —con marcas de hasta -1 °C en la capital y heladas extremas de -5 °C en localidades del interior como Santa Rosa de Calamuchita—, las proyecciones meteorológicas confirman que el tiempo no dará tregua en el corto plazo.

De acuerdo con el diagnóstico del meteorólogo Mario Navarro, la inestabilidad predominará hasta el fin de semana.

El factor determinante será el viento persistente del sudeste, que ingresará con ráfagas intensas e intermitentes que se harán sentir al menos hasta este sábado, acentuando la sensación térmica de frío.

A este escenario se sumará la precipitación. Según las previsiones de especialistas, el ingreso de humedad provocará lluvias y lloviznas intermitentes sobre la ciudad de Córdoba entre este jueves y viernes, manteniendo el cielo completamente cubierto.

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¿Cuándo afloja el frío?

La ansiada tregua meteorológica llegará recién con el comienzo de la próxima semana.

Los especialistas señalan que el lunes se registrará una mejora temporaria en las condiciones generales, acompañada por un claro repunte en las temperaturas.

Para esa jornada se aguarda una mínima más templada, cercana a los 7 °C, mientras que las máximas treparán hasta los 17 °C, marcando el ansiado retorno del sol y un alivio momentáneo al aire polar.