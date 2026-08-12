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Detuvieron a la consuegra de los jubilados que sufrieron un brutal asalto en Córdoba

La investigación por el violento robo sufrido por una pareja de ancianos en barrio San Salvador sumó un giro inesperado. Sospechan que la mujer, de 44 años, aportó el dato de los ahorros.

12/08/2026 | 10:30Redacción Cadena 3

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Jubilados asaltados en Córdoba.

FOTO: Jubilados asaltados en Córdoba.

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La causa por el brutal asalto a Carlos y Victoria, un matrimonio de jubilados cordobeses, registró un avance significativo con la detención de una mujer de 44 años.

Según informó la Policía, la sospechosa —consuegra de las víctimas— habría aportado información clave sobre los ahorros que la pareja guardaba en su vivienda.

El hecho ocurrió en la madrugada del 24 de julio en una casa de la calle Olleros al 200, en barrio San Salvador. Dos delincuentes ingresaron por el patio trasero, amenazaron a la pareja con armas blancas, los maniataron y los golpearon con extrema violencia.

Se llevaron el dinero que habían reunido para un viaje y joyas de valor sentimental.

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La hipótesis de la “entrega”

La mujer detenida reside en Villa Siburu y sería la madre de la esposa del hijo de las víctimas. La hipótesis central indica que habría contactado a dos personas para transmitirles el dato sobre la existencia de los ahorros.

En el expediente ya se encontraba detenido un hombre de 38 años, señalado como uno de los autores materiales del asalto.

La Policía continúa buscando a un segundo sospechoso.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un matrimonio de jubilados fue asaltado brutalmente en su hogar.

¿Quién fue detenido? Una mujer de 44 años, consuegra de las víctimas, fue arrestada.

¿Cuándo sucedió el asalto? El hecho ocurrió en la madrugada del 24 de julio.

¿Dónde tuvo lugar el asalto? En una casa de la calle Olleros al 200, en barrio San Salvador.

¿Cómo se desarrollaron los hechos? Dos delincuentes ingresaron, amenazaron a la pareja y se llevaron dinero y joyas.

¿Por qué se cree que la mujer está involucrada? Se sospecha que contactó a delincuentes para informar sobre los ahorros de la pareja.

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