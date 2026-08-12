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Exclusivo: el increíble grupo de Whatsapp de la banda de “Los Futbolistas”

En el mismo chat en el que planeaban los partidos semanales, también organizaban toda clase de robos. 

12/08/2026 | 11:04Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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FOTO: El equipo en el que jugaba la mayoría de la "banda de los futbolistas"

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Catorce delincuentes de la zona oeste de la ciudad de Córdoba utilizaban el mismo chat en el que acordaban juntarse a jugar al fútbol cada semana para organizar toda clase de robos: ingreso en viviendas, ataques a vehículos estacionados y hasta compra de armas. Incluso, ya conocían a los policías de investigaciones que, de civil, supuestamente los investigaban. 

Entre las fotos de los partidos y los asados, los sospechosos también se iban pasando imágenes de ametralladoras y de dólares. "Se creían realmente impunes", graficó un sabueso que durante meses siguió los pasos de "Los Futbolistas". 

El grupo de chat es revelador. Exuda impunidad. 

Por primera vez, en Relatos del Crimen, Juan Federico muestra las capturas del Whatsapp de esta banda y cómo fue la investigación que el fiscal Juan Pablo Klinger llevó adelante para lograr condenar a estos 14 delincuentes que durante meses causaron zozobra en los barrios de Córdoba.

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