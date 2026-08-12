Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 12 de agosto

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Ahora

Actualmente, el estado del cielo enes de, con una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 84%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy miércoles 12 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s, y la humedad se mantiene alta. No se prevén lluvias significativas para el día de hoy, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enmostrará variaciones. Para el jueves 13 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 9°, con lluvias ligeras. El viernes 14 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 15°, con cielo nublado. El sábado 15 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 17°, con posibilidad de lluvias. Finalmente, el domingo 16 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado.