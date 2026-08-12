En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este miércoles 12 de agosto

Este miércoles 12 de agosto, Santa Fe presenta un clima fresco con temperaturas que oscilan entre 8° y 12°. La humedad es alta y se prevén lluvias ligeras para los próximos días.

12/08/2026 | 12:18Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Estado del tiempo en Santa Fe para el 12 de agosto

FOTO: Estado del tiempo en Santa Fe para el 12 de agosto

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en este momento.

Ahora

Actualmente, el estado del cielo en Santa Fe es de nubes cubiertas, con una temperatura de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 84%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el sur.

El clima hoy miércoles 12 de agosto

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 12°. Las condiciones de viento son suaves, con una velocidad de 3 m/s, y la humedad se mantiene alta. No se prevén lluvias significativas para el día de hoy, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Santa Fe mostrará variaciones. Para el jueves 13 de agosto, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 9°, con lluvias ligeras. El viernes 14 de agosto, la mínima será de 8° y la máxima de 15°, con cielo nublado. El sábado 15 de agosto, se espera una mínima de 12° y una máxima de 17°, con posibilidad de lluvias. Finalmente, el domingo 16 de agosto, la mínima será de 13° y la máxima de 20°, con cielo parcialmente nublado.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf