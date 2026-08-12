Williams Alarcón, a un paso de unirse a Atlanta United en la MLS

Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- El mediocampista chileno Williams Alarcón está a un paso de dejar Boca para convertirse en jugador del Atlanta United de la Major League Soccer (MLS). Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el conjunto estadounidense avanzará en las últimas horas por su incorporación mediante un préstamo y las negociaciones quedarán encaminadas para concretar su salida del club argentino.

Por el momento, no se dieron a conocer oficialmente la duración del préstamo ni las condiciones de una eventual opción de compra, dos cuestiones que deberán quedar definidas en el cierre de las tratativas.

Una señal de que su salida está próxima a darse se produjo antes del encuentro frente a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana, cuando Alarcón no fue incluido entre los concentrados de Boca y su lugar dentro de la convocatoria fue ocupado por Tomás Belmonte.

Alarcón llegó al "Xeneize" en enero de 2025 procedente de Huracán, en una operación cercana a los cinco millones de dólares por la totalidad de su ficha.

Su etapa en Boca estuvo marcada por la falta de continuidad y también por inconvenientes físicos. En marzo de 2025 sufrió una rotura de meniscos en la rodilla derecha, lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses.

El chileno consiguió regresar durante el Mundial de Clubes y posteriormente siguió alternando entre titularidades y apariciones desde el banco, pero nunca logró consolidarse definitivamente dentro del mediocampo "Xeneize".

En la actualidad acumula 34 partidos con la camiseta de Boca, 17 de ellos como titular, y solamente completó los 90 minutos en seis oportunidades, números que reflejan la irregularidad que acompañó su paso por el club.

Su posible llegada a Atlanta United aparece ahora como una oportunidad para buscar mayor continuidad en la MLS, mientras Boca intenta reorganizar un plantel en el que Alarcón fue perdiendo terreno y quedó fuera de la consideración para uno de los compromisos internacionales más importantes del semestre.