El mensaje de Messi a su padre sobre la Copa del Mundo: "No pude; las piernas no me daban más"

FOTO: El capitán argentino despidió a su padre con una sobrecogedora carta.

Lionel Messi despidió públicamente a su padre, Jorge Messi, con una emotiva carta en la que repasó distintos momentos de su relación y habló también de uno de los episodios más difíciles que atravesaron juntos: el último Mundial.

En uno de los fragmentos más conmovedores del texto, el capitán de la selección argentina contó cómo fue vivir la competencia mientras la salud de su padre se deterioraba.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, relató Messi.

El futbolista recordó que Jorge había insistido durante mucho tiempo con que disputara el que sería su último Mundial. Sin embargo, días antes del comienzo del torneo, su estado de salud empeoró.

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“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”, escribió.

Messi contó que, pese a la preocupación por su padre, intentó concentrarse en el torneo y avanzar lo máximo posible para darle la posibilidad de verlo jugar.

“Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva”, recordó.

La selección argentina llegó hasta la definición, aunque finalmente no pudo quedarse con el título. En ese contexto, Messi reconoció las dificultades físicas que atravesó durante el certamen.

“No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, expresó.

El astro también recordó el momento del regreso y el encuentro con su padre, quien no pudo disfrutar plenamente de lo ocurrido durante el torneo.

“Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada”, contó.

Y cerró ese recuerdo con una frase cargada de emoción: “No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”.

La carta de Messi se convirtió así en un homenaje a su padre y, al mismo tiempo, en el relato íntimo de uno de los momentos más difíciles de su carrera y de su vida familiar.