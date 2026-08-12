El Palacio Ceci resurge en Villa Devoto tras una restauración que celebra su historia centenaria

Buenos Aires, 12 de agosto (NA) - Luego de un extenso proceso de restauración patrimonial, el Palacio Ceci ha reabierto sus puertas al público, reafirmando su estatus como uno de los edificios históricos más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Situado en la intersección de las avenidas Lincoln y Habana, en Villa Devoto, este palacio representa más de un siglo de historia urbana, educativa y cultural, destacándose como un exponente de la arquitectura residencial de principios del siglo XX.

La reapertura del Palacio Ceci no solo marca un nuevo capítulo para este inmueble, sino que también será sede de diversas actividades impulsadas por el Ministerio de Cultura de la ciudad, centradas en la conservación, restauración y formación en oficios patrimoniales, manteniendo su conexión con la educación.

Construido entre 1913 y 1918 por la firma Ceci Hermanos, el palacio fue la residencia privada de Alfredo Ceci, un miembro de una familia de empresarios italianos que tuvo un impacto significativo en el desarrollo urbano de Buenos Aires. Este edificio fue concebido como una villa suburbana, inspirada en los grandes modelos europeos de la época.

Su diseño es un reflejo del gusto ecléctico que predominó en las primeras décadas del siglo XX, cuando las familias adineradas buscaban traer a Argentina las corrientes arquitectónicas francesas e italianas. El resultado es una residencia que mezcla referencias clásicas con una rica ornamentación, materiales de alta calidad y soluciones constructivas innovadoras para su tiempo.

El edificio se distingue no solo por su tamaño, sino también por la excelencia en su ejecución y la riqueza de sus acabados. Elementos como mármol de Carrara, roble de Eslavonia, vitrales artísticos, frescos en paredes y cielorrasos, herrajes ornamentales importados, y revestimientos de granito y azulejos decorados a mano, hacen del Palacio Ceci una pieza única en el patrimonio arquitectónico de Buenos Aires.

Entre los elementos más notables se encuentran una imponente escalera revestida en mármol, carpinterías originales, molduras decorativas y una serie de adelantos tecnológicos poco comunes en la Buenos Aires de principios del siglo pasado, como antiguos montaplatos que conectaban los diferentes niveles de la residencia.

La restauración, que comenzó en mayo de 2023, implicó un esfuerzo interdisciplinario destinado a recuperar la autenticidad del inmueble. Expertos en conservación analizaron cada uno de los materiales originales para aplicar técnicas específicas en su restauración, mientras que artesanos trabajaron en vitrales, superficies de mármol, maderas, revoques ornamentales, pinturas murales y la icónica cúpula que corona el edificio.

Además, se incorporaron sistemas contemporáneos de seguridad, climatización, iluminación y servicios sanitarios y eléctricos, buscando equilibrar la preservación histórica con las necesidades funcionales de un edificio que vuelve a recibir visitantes.

El jardín histórico que rodea la residencia también fue restaurado, siendo un elemento inseparable del diseño original, que concebía la villa rodeada de espacios verdes, en línea con el perfil residencial que caracterizaba a Villa Devoto en las primeras décadas del siglo XX.

La historia del palacio está íntimamente ligada a la familia Ceci, inmigrantes provenientes de Camerano, en la provincia italiana de Ancona, quienes llegaron a Argentina a fines del siglo XIX y establecieron una de las constructoras más influyentes de su época. Su empresa participó en importantes obras en Buenos Aires, como edificios religiosos y educativos, además de construcciones relacionadas con Antonio Devoto, figura clave en la urbanización del barrio que lleva su nombre.

En 1938, el palacio dejó de ser una residencia privada y se convirtió en la sede del Instituto Nacional de Sordomudos, que luego pasó a ser la Escuela de Educación Especial Bartolomé Ayrolo. Durante años, miles de estudiantes y docentes transitaron por sus salones, otorgando al edificio una nueva dimensión social que se integró a la identidad del barrio.

Este valor histórico, junto a sus características arquitectónicas, motivó que en 2001 la Legislatura porteña lo declarara bien protegido e inmueble de interés arquitectónico, asegurando su conservación para las futuras generaciones.

En torno al Palacio Ceci también existen relatos que alimentan su mística. Una de las leyendas más conocidas cuenta que una empleada doméstica de la familia habría sobrevivido al hundimiento del Titanic antes de trabajar en la residencia y que, tras su fallecimiento, su espíritu deambula por los antiguos salones. Esta historia ha permeado el imaginario popular y contribuye a aumentar el atractivo del lugar entre vecinos y visitantes.

Actualmente, el palacio se puede visitar a través de recorridos guiados gratuitos con reserva previa, donde se puede apreciar tanto el resultado de la restauración como la evolución histórica de una residencia que encapsula gran parte de la influencia de la inmigración italiana, el auge de la arquitectura ecléctica y la transformación educativa de Buenos Aires.