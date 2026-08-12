FOTO: El duelo: un proceso emocional complejo tras la pérdida de un ser querido

Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- El duelo es una respuesta natural ante la pérdida de un ser querido, como lo ha experimentado Lionel Messi tras la muerte de su padre. Este proceso implica un sufrimiento emocional que se siente intensamente cuando alguien amado fallece, y su impacto varía según la persona.

Un informe de la Agencia Noticias Argentinas indica que, durante el duelo, se pueden presentar emociones complejas e inesperadas, que van desde la conmoción y la ira hasta la incredulidad, la culpa y una tristeza profunda.

El dolor asociado al duelo también puede afectar la salud física, generando problemas como dificultades para dormir o alimentarse. Estas reacciones son normales ante una pérdida significativa y, en general, cuanto más cercana sea la persona fallecida, mayor será el sufrimiento.

Pocas experiencias son tan dolorosas como la pérdida de un ser querido, ya sea un amigo, cónyuge, pareja, padre, hijo o familiar. Para muchos, la vida puede parecer irreparable tras una pérdida, pero con el tiempo, el dolor puede disminuir, permitiendo mirar hacia el futuro y aceptar la ausencia.

El duelo es una experiencia íntima y única; no hay una forma correcta o incorrecta de atravesarlo, ya que depende de factores como la personalidad, las vivencias previas, la fe y la significancia de la pérdida para cada individuo.

Este proceso lleva tiempo, y la recuperación es gradual; no puede ser apresurada ni forzada, y no existe un periodo de duelo "normal". Algunas personas comienzan a sentirse mejor en semanas o meses, mientras que para otras, el duelo puede prolongarse durante años. Por ello, es vital que cada persona sea paciente consigo misma y permita que su duelo siga su curso natural.

Aunque el duelo es una parte inevitable de la vida, hay maneras de sobrellevar el dolor, aceptar la tristeza y, finalmente, encontrar la forma de seguir adelante:

Reconocer el dolor.

Aceptar que el duelo puede provocar una variedad de emociones.

Entender que el proceso de duelo es único para cada persona.

Buscar apoyo en quienes se preocupan por uno.

Los altibajos del duelo

En lugar de considerarlo como una serie de etapas, el proceso de duelo puede verse como una montaña rusa, repleta de altibajos. Con el tiempo, los momentos difíciles tienden a ser menos intensos y más breves, aunque superar una pérdida requiere tiempo, según especialistas, como la terapeuta estadounidense Jeanne Segal. Entre los síntomas emocionales del duelo, se destacan los siguientes:

Conmoción e incredulidad: Después de una pérdida, puede resultar complicado aceptar lo sucedido, provocando aturdimiento o negación.

Tristeza: Este es el síntoma más común del duelo, manifestándose como vacío, desesperación y llanto frecuente.

Culpa: Es normal sentir arrepentimiento o culpa por acciones o por no haber hecho más para evitar la pérdida.

Miedo: La muerte de un ser querido puede generar preocupaciones sobre la propia mortalidad y enfrentar la vida sin esa persona.

Ira: La pérdida puede suscitar sentimientos de enojo, tanto hacia uno mismo como hacia otros, incluso hacia el fallecido.

Agencia NA