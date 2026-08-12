Tesla planea construir una fábrica solar de $10 mil millones en Texas

Tesla anunció su intención de construir una enorme fábrica de paneles solares a 45 minutos al suroeste de Houston, según documentos presentados ante el estado de Texas. Este nuevo proyecto, denominado Project Crystal Sun, podría costar hasta $10.1 mil millones.

La compañía solicitó incentivos fiscales para ayudar a mitigar los costos, indicando que está considerando otros lugares "en varios estados de EE. UU.". La planta generaría alrededor de 9,700 empleos, según lo informado por Tesla.

Sin los incentivos, los contadores de Tesla estimaron que la responsabilidad tributaria por el proyecto ascendería a aproximadamente $1.1 mil millones durante 37 años.

El objetivo es comenzar la construcción este año y finalizar el proyecto para 2028, con la esperanza de que los primeros paneles solares salgan de la línea de producción en 2029. Sin embargo, Tesla no ha aclarado si los paneles serán destinados a instalaciones terrestres o satelitales. El CEO de Tesla, Elon Musk, quien también dirige SpaceX, ha mostrado un gran interés en los centros de datos orbitales.

En los documentos presentados, Tesla no reveló públicamente la producción anual que se espera de la fábrica, aunque ha mencionado que planea construir 100 gigavatios de capacidad de manufactura en EE. UU. para 2028.