Tesla planea construir una fábrica solar de $10 mil millones en Texas
Tesla proyectó una nueva fábrica en Texas con un costo de $10.1 mil millones. La planta generaría 9,700 empleos y podría iniciar operaciones en 2029, si se aprueban los incentivos fiscales solicitados.
FOTO: Fábrica solar de Tesla en Texas
Tesla anunció su intención de construir una enorme fábrica de paneles solares a 45 minutos al suroeste de Houston, según documentos presentados ante el estado de Texas. Este nuevo proyecto, denominado Project Crystal Sun, podría costar hasta $10.1 mil millones.
La compañía solicitó incentivos fiscales para ayudar a mitigar los costos, indicando que está considerando otros lugares "en varios estados de EE. UU.". La planta generaría alrededor de 9,700 empleos, según lo informado por Tesla.
Sin los incentivos, los contadores de Tesla estimaron que la responsabilidad tributaria por el proyecto ascendería a aproximadamente $1.1 mil millones durante 37 años.
El objetivo es comenzar la construcción este año y finalizar el proyecto para 2028, con la esperanza de que los primeros paneles solares salgan de la línea de producción en 2029. Sin embargo, Tesla no ha aclarado si los paneles serán destinados a instalaciones terrestres o satelitales. El CEO de Tesla, Elon Musk, quien también dirige SpaceX, ha mostrado un gran interés en los centros de datos orbitales.
En los documentos presentados, Tesla no reveló públicamente la producción anual que se espera de la fábrica, aunque ha mencionado que planea construir 100 gigavatios de capacidad de manufactura en EE. UU. para 2028.
Lectura rápida
¿Qué quiere hacer Tesla?
Tesla planea construir una fábrica de paneles solares en Texas.
¿Cuánto costará el proyecto?
Se estima que el costo del proyecto será de $10.1 mil millones.
¿Cuántos empleos generará?
La fábrica generará aproximadamente 9,700 empleos.
¿Cuándo comenzará la construcción?
Se espera que la construcción comience este año y se complete para 2028.
¿Qué incentivos fiscales ha solicitado?
Tesla ha solicitado incentivos fiscales para reducir la carga tributaria del proyecto.