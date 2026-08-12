Form Energy asegura $750 millones para fabricar baterías de 100 horas para la red eléctrica

Form Energy anunció que recaudó $750 millones para aumentar su capacidad de fabricación en Virginia Occidental, en un contexto donde la demanda de almacenamiento energético se eleva debido al crecimiento de los centros de datos impulsados por la inteligencia artificial. En el primer trimestre de 2026, EE.UU. instaló 9.7 gigavatios-hora de almacenamiento energético, un incremento del 32% respecto al año anterior. Sin embargo, la mayoría de estas baterías solo pueden descargar energía durante unas pocas horas.

Las innovadoras baterías de hierro-aire de Form Energy pueden proporcionar energía durante hasta 100 horas, lo que resulta crucial para cerrar la brecha de suministro en la generación de energía renovable, que este año representará más del 90% de la nueva capacidad de generación en EE.UU.

La química única de estas baterías permite almacenar grandes cantidades de electricidad a un costo reducido, utilizando hierro en lugar de minerales más costosos como el litio, cobalto y níquel. En el proceso, el hierro se oxida y se reduce a medida que se descarga y se carga, convirtiéndose en óxido cuando se descarga y volviendo a ser hierro al cargarse.

Form Energy ha logrado captar importantes clientes, como Google, que está construyendo un nuevo centro de datos en Minnesota que será parcialmente alimentado por una batería de Form con una capacidad de 30 gigavatios-hora. Esta batería costó a Google aproximadamente $1 mil millones. Además, Crusoe ha acordado comprar 12 gigavatios-hora de estas baterías. También se cuenta a Xcel Energy entre sus clientes, así como FuturEnergy Ireland.

El 80% de los materiales de Form provienen de EE.UU., mientras que el resto se obtiene de Europa y Asia, evitando en gran medida a China, que domina la cadena de suministro y la fabricación de baterías. Tanto las administraciones de Biden como de Trump han buscado reducir la dependencia de EE.UU. de China en este sector.

La cadena de suministro enfocada en el mercado interno ha permitido a Form captar nuevos clientes a medida que la demanda de electricidad en EE.UU. aumenta por primera vez en décadas. Los centros de datos son responsables de este aumento y se espera que cuatripliquen su consumo eléctrico en EE.UU. para 2035, representando aproximadamente el 20% de toda la electricidad generada en el país.

Actualmente, la startup cuenta con una cartera de proyectos comerciales valorados en aproximadamente 80 gigavatios-hora de almacenamiento energético, un aumento cuádruple en comparación con el inicio del año, según reportó el Wall Street Journal.

La ronda de financiamiento de la Serie G fue liderada por T. Rowe Price con la participación de Sequoia Capital, Janus Henderson, Franklin Templeton, PEAK6 Investments, Prelude Ventures, Engine Ventures, TPG Rise Climate, Capricorn’s Technology Impact Funds, Breakthrough Energy Ventures, Dustin Moskovitz y Cari Tuna, Gigascale Capital, Coatue, Energy Impact Partners, NGP, GE Vernova, Blindspot Ventures y M&G Catalyst Fund.