La startup de pruebas de código Blacksmith aumenta su valoración casi 10 veces en un año

La startup Blacksmith, especializada en pruebas de código, experimentó un notable crecimiento en su valoración, que pasó de 60 millones a 550 millones de dólares en menos de un año. Este aumento se debe a un crecimiento en sus ingresos que superó diez veces en el último año, lo que refleja la creciente demanda de servicios de validación de software en un entorno tecnológico cada vez más dependiente de la inteligencia artificial.

Recientemente, Blacksmith anunció que había recaudado 45 millones de dólares en una ronda de financiación Serie B, liderada por Peak XV Partners. Este financiamiento incluyó la participación de inversores existentes como GV y Y Combinator, elevando el total de la financiación de la empresa a 58.5 millones de dólares.

Desde su fundación en 2024, Blacksmith ha ido ampliando su base de clientes, alcanzando más de 5,000 empresas, en comparación con las 700 que tenía hace un año. Entre sus clientes se encuentran Mercury, Supabase, Clerk, Ashby y Expensify, según lo reveló su cofundador y CEO, Aditya Jayaprakash, en una entrevista exclusiva.

El auge de herramientas de codificación impulsadas por inteligencia artificial, como Cursor, Codex de OpenAI y Claude Code de Anthropic, ha facilitado a los equipos de software la generación de código. Sin embargo, Jayaprakash advirtió que la calidad del código generado por estas IA no es garantizada, lo que ha creado una necesidad urgente de validación. "Validar el código sigue siendo un cuello de botella, y es un cuello de botella aún mayor porque la gente está escribiendo aún más", comentó.

Blacksmith comenzó como un proveedor de servicios en la nube para cargas de trabajo de integración continua (CI), ayudando a las empresas a ejecutar las pruebas necesarias para validar el código antes de su producción. La startup ha ampliado su plataforma con Codesmith, un agente de codificación AI que puede corregir automáticamente los fallos en las verificaciones de código.

En cuanto a sus proyecciones futuras, Jayaprakash mencionó que Blacksmith planea expandir su oferta hacia un conjunto más amplio de herramientas de codificación, con el objetivo de ayudar a los desarrolladores a escribir, validar y fusionar software de manera más rápida y eficiente.