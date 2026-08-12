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OpenAI presenta la app de ChatGPT para Linux: una nueva era para los usuarios de código abierto

OpenAI ha lanzado una aplicación dedicada de ChatGPT para Linux, permitiendo a los usuarios de este sistema operativo acceder a su popular chatbot. La app está disponible para varias distribuciones desde esta semana.

12/08/2026 | 02:04Redacción Cadena 3

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OpenAI ChatGPT para Linux

FOTO: OpenAI ChatGPT para Linux

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OpenAI finalmente lanzó una aplicación de escritorio dedicada de ChatGPT para sistemas operativos Linux, un desarrollo muy esperado por la comunidad de código abierto. La falta de una versión para este sistema había sido un tema recurrente entre los usuarios y desarrolladores, quienes habían solicitado insistentemente su creación.

Desde esta semana, los usuarios de Linux pueden descargar la app, que incluye funcionalidades de ChatGPT, ChatGPT Work y Codex. Esta versión se encuentra en fase de vista previa y está disponible para diversas distribuciones, incluyendo Ubuntu 24.04 y 26.04 LTS, Debian 13 y Fedora 43 y 44. OpenAI destacó que el lanzamiento se realiza a nivel mundial.

La compañía señaló que Linux ha sido una de las plataformas más solicitadas para la aplicación de escritorio. "Este lanzamiento extiende ChatGPT y Codex a todos los sistemas operativos de escritorio principales", afirmaron desde OpenAI.

Este lanzamiento coloca a OpenAI en una posición de competencia más fuerte, especialmente considerando que Anthropic ya había presentado su propia aplicación para Linux hace aproximadamente un mes. La app de Anthropic, llamada Claude, es compatible con Ubuntu 22.04 o versiones posteriores y Debian 12 o versiones posteriores.

Con este nuevo avance, OpenAI busca satisfacer la demanda de la comunidad de Linux, que incluye cientos de distribuciones, aunque las seleccionadas para este lanzamiento sirven como base para muchas otras variantes de escritorio. Esto sugiere que otras distribuciones también podrían ser compatibles con las aplicaciones de OpenAI.

Lectura rápida

¿Qué lanzó OpenAI?
OpenAI lanzó una aplicación de escritorio de ChatGPT para Linux.

¿Cuándo se lanzó la app?
La aplicación se lanzó esta semana, a partir del 11 de agosto de 2026.

¿Qué distribuciones de Linux son compatibles?
Las distribuciones compatibles incluyen Ubuntu 24.04 y 26.04 LTS, Debian 13 y Fedora 43 y 44.

¿Por qué es importante este lanzamiento?
Es una respuesta a la demanda de la comunidad de código abierto que pedía una app para Linux.

¿Cómo se compara con otras aplicaciones similares?
OpenAI lanza su app después de que Anthropic lanzara la app Claude para Linux, que ya está disponible desde hace un mes.

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