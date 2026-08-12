Clima en Salta: cómo estará el tiempo este miércoles 12 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 5°. La sensación térmica es de 5°, con una humedad del 81%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1 m/s desde el sureste y la presión atmosférica se encuentra en 1020 hPa.

El clima hoy miércoles 12 de agosto

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 3° y una máxima de 13°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que no superará los 2 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío durante la mañana y la noche. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. El jueves 13 de agosto, se anticipa una mínima de 4° y una máxima de 18°, con pocas nubes. El viernes 14 de agosto, la mínima será de 4° y la máxima alcanzará los 20°, con cielo despejado. Para el sábado 15 de agosto, se espera una mínima de 8° y una máxima de 22°, con nubes rotas. Finalmente, el domingo 16 de agosto, la mínima será de 11° y la máxima de 26°, con pocas nubes. El lunes 17 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 11°, con probabilidad de lluvias ligeras.