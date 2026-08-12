Rescatistas intensifican búsqueda de pasajeros atrapados en ferry en llamas cerca de Bali

FOTO: Rescatistas buscan a más pasajeros de ferry en llamas cerca de Bali, Indonesia

YAKARTA — Equipos de rescate trabajan arduamente para controlar un incendio en un ferry que se encuentra en llamas cerca de la famosa isla turística de Bali. Este miércoles, los rescatistas han logrado salvar a 106 personas, mientras que otros 25 pasajeros permanecen desaparecidos.

Las autoridades informaron que las condiciones del mar, con olas que alcanzan los 4 metros, están dificultando las tareas de rescate. "Nuestra máxima prioridad es la seguridad de todos los pasajeros y miembros de la tripulación", declaró Muhammad Hariyadi, director de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Mataram.

El incendio se desató alrededor de las 4:15 de la mañana, cuando el ferry Putri Yasmin realizaba el trayecto desde el puerto de Padang Bai en Bali hacia el puerto de Lembar en la isla de Lombok.

La agencia de rescate recibió un aviso de emergencia aproximadamente media hora después del inicio del incendio y, de inmediato, desplegó personal y embarcaciones para la operación. El operativo de rescate cuenta con el apoyo de buques de la Armada de Indonesia, lanchas patrulleras, embarcaciones de rescate y un helicóptero que realiza tareas de reconocimiento aéreo.

El ferry, que transportaba a 114 pasajeros y 17 tripulantes, también llevaba 44 vehículos y 53 motocicletas, según el manifiesto de pasajeros proporcionado por la autoridad portuaria de Padang Bai.

Indonesia, un archipiélago compuesto por más de 17,000 islas, depende en gran medida del uso de ferris para el transporte. Sin embargo, los desastres marítimos son frecuentes, atribuibles a la deficiente aplicación de las normas de seguridad.