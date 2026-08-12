Yulu, la startup india de e-bikes, recauda $93 millones en medio del auge del comercio rápido

Yulu, una startup de movilidad eléctrica con sede en Bengaluru, India, logró recaudar $93 millones en una reciente ronda de financiamiento, impulsada por el crecimiento del comercio rápido en el país. La empresa, que ofrece bicicletas eléctricas a través de planes de suscripción semanales, ha visto un aumento en la demanda debido a la expansión de las plataformas de entrega rápida que requieren soluciones de transporte eficientes.

Con aproximadamente 50,000 vehículos eléctricos en su flota, Yulu reportó que recorre alrededor de 1.6 millones de millas cada semana y realiza más de 750,000 entregas diarias. La nueva financiación permitirá a la empresa aumentar su flota a 200,000 bicicletas en los próximos dos años y desarrollar scooters eléctricos más rápidos para atender diferentes necesidades logísticas.

La ronda de financiamiento de la Serie C incluyó $63 millones en capital liderado por GEF Capital Partners y $30 millones en financiamiento de deuda. Según el cofundador y CEO Amit Gupta, aproximadamente $5.5 millones de la parte de capital se destinaron a la compra de acciones de inversionistas iniciales que se acercaban al final de su ciclo de inversión.

El acuerdo valoró a Yulu en alrededor de $170 millones post-money, aunque Gupta no confirmó esta cifra. Los inversionistas existentes, Bajaj Auto y Magna International, no participaron en esta ronda, permitiendo a GEF adquirir su participación objetivo.

Gupta indicó que la startup espera que esta sea su última ronda de financiación de capital antes de una eventual salida a bolsa, planeando financiar la expansión de la flota principalmente a través de deuda y financiamiento de arrendamiento. La empresa prevé alcanzar la rentabilidad antes de intereses e impuestos el próximo año, después de haber logrado un EBITDA positivo en el último año fiscal.

El cambio por COVID

Yulu, que comenzó como una startup de bicicletas compartidas en 2017, encontró su mayor oportunidad durante la pandemia de COVID-19, cuando la demanda de entregas de alimentos y productos básicos se aceleró. Actualmente, el 95% de los ingresos de Yulu provienen de alquileres de bicicletas eléctricas a trabajadores de entrega bajo suscripciones semanales, mientras que el resto proviene de su servicio de alquiler basado en estaciones en Bengaluru.

Para impulsar su próxima fase de crecimiento, Yulu está introduciendo un scooter eléctrico de mayor velocidad, llamado Yulu Express, diseñado para entregas de comercio electrónico de larga distancia, taxis de bicicletas y servicios de paquetes exprés, que su flota anterior no podía cubrir. Aproximadamente un tercio de la flota de 200,000 vehículos estará compuesta por este nuevo modelo.

Gupta mencionó que Yulu opera en 12 ciudades indias, manejando sus operaciones directamente en Bengaluru, Mumbai, Delhi-NCR y Hyderabad, mientras que colabora con franquicias en ocho mercados adicionales. La startup busca expandirse a aproximadamente 20 ciudades en el próximo año, con Chennai y Pune como objetivos clave.

Yulu colabora con casi todas las principales plataformas de comercio rápido, entrega de alimentos y comercio electrónico, incluyendo Amazon y Flipkart, aunque sus clientes son los trabajadores de entrega que alquilan las bicicletas, no las plataformas en sí. Gupta comparó el papel de Yulu con el de "el AWS de la movilidad", proporcionando la infraestructura que permite a los trabajadores de entrega operar sin que las plataformas tomen un porcentaje de sus ganancias.