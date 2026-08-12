Megaoperativo en Córdoba: desmantelan organización narco y secuestran gran cantidad de droga

Buenos Aires, 12 agosto (NA) – En la provincia de Córdoba se llevó a cabo un megaoperativo que resultó en la realización de 18 allanamientos y la detención de seis narcomenudistas, lo que permitió incautar droga y desbaratar una organización dedicada al narcotráfico.

Tras un año de investigación, los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Se detuvo a seis integrantes de la organización narco, compuesta por cuatro hombres y dos mujeres, y se secuestraron importantes cantidades de estupefacientes.

Los operativos se realizaron en los barrios Hipólito Yrigoyen, Jorge Newbery, Panamericano, Alta Córdoba, La Fraternidad, Marqués de Sobremonte y en la localidad de Bialet Massé.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal provincial, se logró la incautación de 18.891 gramos de cocaína y 1.066 gramos de marihuana, gracias a la labor de los investigadores y a los canes detectores de narcóticos de la División K-9.

Además, se hallaron cinco armas de fuego (cuatro cortas y una larga), cinco vehículos (dos camionetas, dos autos y un automóvil), cartuchos, dinero (14.277,401 pesos y 3.755 dólares) y elementos de interés para la causa investigativa. El total de lo secuestrado asciende a $593.208.161.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, bajo la supervisión de Milagros Rivas, ordenaron la remisión de todo lo incautado y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.