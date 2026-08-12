Megaoperativo en Córdoba: desmantelan organización narco y secuestran gran cantidad de droga
En un operativo que incluyó 18 allanamientos, las fuerzas de seguridad detuvieron a seis narcomenudistas y lograron incautar cocaína y marihuana.
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Buenos Aires, 12 agosto (NA) – En la provincia de Córdoba se llevó a cabo un megaoperativo que resultó en la realización de 18 allanamientos y la detención de seis narcomenudistas, lo que permitió incautar droga y desbaratar una organización dedicada al narcotráfico.
Tras un año de investigación, los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Se detuvo a seis integrantes de la organización narco, compuesta por cuatro hombres y dos mujeres, y se secuestraron importantes cantidades de estupefacientes.
Los operativos se realizaron en los barrios Hipólito Yrigoyen, Jorge Newbery, Panamericano, Alta Córdoba, La Fraternidad, Marqués de Sobremonte y en la localidad de Bialet Massé.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público Fiscal provincial, se logró la incautación de 18.891 gramos de cocaína y 1.066 gramos de marihuana, gracias a la labor de los investigadores y a los canes detectores de narcóticos de la División K-9.
Además, se hallaron cinco armas de fuego (cuatro cortas y una larga), cinco vehículos (dos camionetas, dos autos y un automóvil), cartuchos, dinero (14.277,401 pesos y 3.755 dólares) y elementos de interés para la causa investigativa. El total de lo secuestrado asciende a $593.208.161.
Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno, bajo la supervisión de Milagros Rivas, ordenaron la remisión de todo lo incautado y el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Córdoba?
Se llevó a cabo un megaoperativo que resultó en la detención de seis narcomenudistas y la incautación de drogas.
¿Cuántos allanamientos se realizaron?
Se realizaron 18 allanamientos en diferentes barrios de Córdoba.
¿Qué tipo de droga fue incautada?
Se incautaron 18.891 gramos de cocaína y 1.066 gramos de marihuana.
¿Quién supervisó el operativo?
El operativo fue supervisado por la fiscal Milagros Rivas.
¿Cuál fue el valor total de lo secuestrado?
El total de lo secuestrado asciende a 593.208.161 pesos.
[Fuente: Noticias Argentinas]