Desafíos de la medicina argentina: envejecimiento, enfermedades cardíacas y desinformación

Buenos Aires, 12 agosto (NA) -- Un estudio sobre salud cardíaca que incluyó a 422 personas con una edad promedio de 58 años reveló que el 38% presenta hipertensión arterial y que la mitad de los participantes presenta sedentarismo. Este informe proviene del Hospital de Clínicas, según información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"Los problemas del corazón y relacionados con el metabolismo (obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y dislipidemias, entre otros) representan una de las principales causas de enfermedad y muerte", afirmó el Dr. Gustavo Frechtel, médico del mencionado centro de salud y presidente del Congreso Internacional de Medicina Interna, que se lleva a cabo del 12 al 14 de agosto y aborda estas problemáticas como ejes centrales.

"El envejecimiento poblacional constituye otro de los grandes ejes de preocupación. Cada vez hay más personas mayores con múltiples enfermedades, fragilidad, deterioro cognitivo y polifarmacia. En contrapartida, la sociedad argentina aún no se encuentra preparada para este acelerado proceso", agregó Frechtel.

La salud mental también ocupa un lugar central y en el citado hospital, las consultas por cuadros depresivos en edades tempranas aumentaron casi un 30% en los últimos dos años. "Ansiedad, depresión, insomnio y burnout aumentaron después de la pandemia y hoy forman parte de una gran proporción de las consultas clínicas, muchas veces asociados a síntomas físicos", indicó el médico.

En paralelo, los especialistas advirtieron sobre el resurgimiento de enfermedades infecciosas, ya que los casos de coqueluche han crecido, se registraron casos de sarampión y hepatitis A en 2025, y la tuberculosis aumentó cerca de un 80% entre 2020 y 2025, de acuerdo con datos oficiales. También preocupa el crecimiento de la resistencia antimicrobiana y la necesidad de prepararse frente a nuevos brotes.

Otro desafío representa el avance tecnológico. La Inteligencia Artificial llegó para quedarse y, utilizada de manera responsable, puede convertirse en una herramienta de gran valor para la práctica médica.

"Su incorporación al diagnóstico, la educación y la comunicación médica genera entusiasmo, pero también interrogantes sobre calidad de la información, responsabilidad profesional y uso apropiado", comentó Frechtel.

Sin embargo, hoy en día, una gran parte del tiempo en el consultorio médico no se destina solo a diagnosticar o indicar un tratamiento, sino también a desmentir información falsa o incompleta que los pacientes encuentran en redes sociales o mediante herramientas de inteligencia artificial, según informaron desde el Hospital de Clínicas.

Agencia NA