El brote de ébola en Congo amenaza con ser el más letal de la historia, advierte la OMS

FOTO: Brote de ébola en Congo va camino de superar el más mortal de la historia, dice la OMS

GINEBRA — La situación del brote de ébola en la República Democrática del Congo es alarmante, ya que podría superar al más mortífero de la historia, que causó la muerte de más de 11.000 personas entre más de 28.000 casos, según lo declarado el miércoles por el director de la Organización Mundial de la Salud.

El director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacó que "al ritmo actual, va camino de eclipsar el brote de ébola de África occidental de 2014 a 2016". Esta situación crítica se ha intensificado en el este del país, donde el brote, considerado el más rápido de la historia, ha cobrado más de 2.000 vidas de un total de 4.300 casos reportados.

El brote actual fue declarado oficialmente el 15 de mayo, pero las autoridades sanitarias han indicado que la secuenciación genética sugiere que comenzó meses antes, en febrero. Este brote es particularmente preocupante, ya que se origina en el virus Bundibugyo, que carece de vacunas y tratamientos aprobados, lo que complica aún más la respuesta sanitaria.

Los especialistas advierten que el brote se está propagando más rápidamente que los esfuerzos por rastrearlo y controlarlo en una región remota del este del Congo, que está sumida en un conflicto y limita con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda. La mayoría de los nuevos casos y muertes se registran en comunidades que están fuera del alcance de los trabajadores de salud, lo que dificulta enormemente la contención de la enfermedad.