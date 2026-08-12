David Crowley se impone en primarias de Wisconsin y se prepara para enfrentar a Tom Tiffany

FOTO: La ajustada victoria de Crowley en primarias de Wisconsin prepara duelo con el elegido de Trump

MADISON, Wisconsin, EE.UU. — La victoria ajustada de David Crowley en las primarias del estado de Wisconsin ante una candidata socialista democrática plantea un enfrentamiento con el congresista Tom Tiffany, quien ha respaldado al presidente Donald Trump en cada votación. Este escenario es visto como una oportunidad para los demócratas y un desafío para los republicanos.

El martes, Crowley superó a Francesca Hong por un margen estrecho, sorprendiendo a analistas que consideraban a Hong como la favorita. Este resultado obliga a Tiffany a reconfigurar su estrategia para enfrentarse a un rival de Milwaukee, la principal fuente de votantes demócratas en el estado, conocido por su capacidad de trabajar en conjunto con republicanos.

Crowley ataca los vínculos de Tiffany con Trump

Tras su victoria, Crowley vinculó inmediatamente a Tiffany con Trump, llamándolo "extremista MAGA", en referencia al movimiento "Make America Great Again". Crowley se comprometió a formar una coalición amplia para derrotar a Tiffany, acusándolo de estar en "sintonía total" con el ex presidente.

"La mayor diferencia entre el congresista y yo es que yo soy leal a la gente de Wisconsin; no soy leal a MAGA", declaró Crowley.

Por su parte, Tiffany podría encontrar más sencillo distanciarse de sus conexiones con Trump debido a su candidatura a gobernador, a diferencia de una contienda senatorial, según el exgobernador republicano Scott Walker, quien apoya a Trump.

"Él tiene que ser preciso y presentar el mensaje correcto cada vez que salga a la luz y decir: 'eso no está en la boleta'", indicó Walker.

Trump ganó Wisconsin en 2016 y 2020, aunque perdió en 2020. Las elecciones en estos años fueron decididas por menos de un punto porcentual. La victoria de Crowley fue aún más ajustada, de menos de medio punto, reforzando la reputación de Wisconsin como un estado clave en la política nacional.

Los demócratas ven esta elección como una oportunidad para consolidar su poder en Wisconsin. Crowley espera aprovechar los bajos índices de aprobación de Trump para mantener la gobernación y recuperar el control de ambas cámaras de la Legislatura estatal.

Mientras Crowley destaca los vínculos de su oponente con Trump, Tiffany ha comenzado su campaña para la elección general conectando a Crowley con Hong.

Tiffany expresó: "No hay diferencia entre estos candidatos demócratas. Su historial en el condado de Milwaukee muestra lo que Wisconsin obtendría: mala gestión del gobierno, aumento de impuestos y costos".

La victoria de Crowley es significativa, ya que se convirtió en el primer candidato negro en obtener la nominación de un partido importante para gobernador de Wisconsin. Su objetivo ahora es ser el primer gobernador negro del estado.

"Este momento histórico no me pasa desapercibido. Pero ni siquiera estoy pensando en eso porque todavía tenemos trabajo por hacer", enfatizó Crowley. "El trabajo no está hecho. El trabajo no ha terminado. Mi trabajo no es convertirme en el primero, y si llego a ser el primero, mi trabajo es asegurarme de no ser el último".