La desgarradora carta de Messi tras la muerte de su papá: "No sé cómo seguir"
El astro rosarino publicó un sentido mensaje para despedir a su padre, Jorge. "No sé si seguir jugando mucho tiempo más", afirmó. Publicó una foto en su cuenta de Instagram junto a él con una sola oración: "Te amo, pa".
12/08/2026 | 09:52Redacción Cadena 3
FOTO: Lionel Messi junto a su papá, Jorge.
FOTO: Jorge Messi junto a Lionel Messi en la final de Qatar 2022.
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Audio. La carta de Messi a su papá leída por Rodolfo Barili
Ahora país
El astro rosarino Lionel Messi publicó una sobrecogedora carta este miércoles para despedir a Jorge, su papá, que falleció el pasado sábado tras padecer una larga y grave enfermedad.
En el texto, el capitán de la selección argentina reconoce que “no sabe cómo seguir”, revela que tampoco tiene claro si seguir jugando mucho tiempo más y menciona que quería llevarle la Copa del Mundo a su padre.
“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, escribió en uno de los sentidos párrafos que conmovieron a todo el mundo del fútbol.
La carta completa de Messi a Jorge, su papá
Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.
Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar.
Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.
Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.
Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.
No sé qué voy a hacer sin vos: no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?
Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se me enteren los otros, verme jugar a mí...
Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.
Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.
Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.
Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.
Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.
Te amo, pa.
El agradecimiento a la gente
En otra publicación en sus historias de Instagram, Messi agradeció el respeto y el acompañamiento en este duro momento para la familia.
"Quiero agradecer de corazón todo el cariño, el respeto y la enorme consideración que tuvieron conmigo y con mi familia en este momento tan doloroso por la partida de mi papá. Gracias por acompañarnos, por cada mensaje, cada gesto y, sobre todo, por respetar nuestro dolor y nuestra intimidad", escribió el mejor futbolista de la historia.
Lectura rápida
¿Qué publicó Lionel Messi? Una carta para despedir a su padre, Jorge, quien falleció el pasado sábado.
¿Qué sentimientos expresa Messi en la carta? Expresa su dolor y la incertidumbre sobre su futuro en el fútbol sin su padre.
¿Cuándo falleció Jorge? Falleció el pasado sábado tras padecer una larga y grave enfermedad.
¿Qué deseaba Messi llevarle a su padre? Quería llevarle la Copa del Mundo.
¿Cómo describe Messi su relación con su padre? Lo describe como un apoyo incondicional, amigo y representante en su vida.