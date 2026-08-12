FOTO: El baile de Leonel Flores tras su gol en Boca: homenaje a Tevez en la Copa Sudamericana

Buenos Aires, 12 agosto (NA) – Leonel Flores celebró su primer gol internacional con un baile inspirado en un ícono del club durante la victoria de Boca Juniors por 3-1 contra Deportivo Recoleta, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el joven extremo de 19 años marcó su primer tanto en un torneo internacional y se destacó por la original celebración que improvisó junto a Miguel Merentiel.

Luego de realizar un potente remate desde fuera del área que amplió la ventaja para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, el atacante se dirigió al córner para festejar y realizó unos pases con el delantero uruguayo, emulando un festejo característico de Carlos Tevez.

Tras la victoria en Parque Patricios, el propio juvenil relató el origen de la celebración: "En la concentración, Miguel me sugirió que hiciéramos el festejo del 'Apache'. Justo se dio, y lo hicimos".

Su arranque en Boca, elogios al 'Chango' y admiración por Neymar

El delantero vive un momento de rápida consolidación en el plantel profesional. Tras ser promovido desde la Reserva por el entrenador, Flores suma dos goles en ocho partidos oficiales: ya había anotado ante Sarmiento de Junín en la Copa Argentina y ahora logró su primer tanto en el torneo continental.

En sus declaraciones tras el triunfo sobre el equipo paraguayo, el atacante compartió quiénes son sus referentes futbolísticos dentro y fuera del club. "Cuando estaba en las divisiones inferiores miraba mucho al 'Chango' Zeballos. Lo observaba antes y lo vemos ahora en las prácticas, es increíble", confesó sobre su compañero de equipo. Al ser consultado sobre sus ídolos internacionales, el juvenil no dudó: "Neymar".