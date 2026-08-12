En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El baile de Leonel Flores tras su gol en Boca: homenaje a Tevez en la Copa Sudamericana

El joven delantero de 19 años anotó el 3-1 definitivo ante Deportivo Recoleta en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y sorprendió con su celebración.

12/08/2026 | 07:32Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El baile de Leonel Flores tras su gol en Boca: homenaje a Tevez en la Copa Sudamericana

FOTO: El baile de Leonel Flores tras su gol en Boca: homenaje a Tevez en la Copa Sudamericana

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 12 agosto (NA) – Leonel Flores celebró su primer gol internacional con un baile inspirado en un ícono del club durante la victoria de Boca Juniors por 3-1 contra Deportivo Recoleta, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el joven extremo de 19 años marcó su primer tanto en un torneo internacional y se destacó por la original celebración que improvisó junto a Miguel Merentiel.

Luego de realizar un potente remate desde fuera del área que amplió la ventaja para el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, el atacante se dirigió al córner para festejar y realizó unos pases con el delantero uruguayo, emulando un festejo característico de Carlos Tevez.

Tras la victoria en Parque Patricios, el propio juvenil relató el origen de la celebración: "En la concentración, Miguel me sugirió que hiciéramos el festejo del 'Apache'. Justo se dio, y lo hicimos".

Su arranque en Boca, elogios al 'Chango' y admiración por Neymar

El delantero vive un momento de rápida consolidación en el plantel profesional. Tras ser promovido desde la Reserva por el entrenador, Flores suma dos goles en ocho partidos oficiales: ya había anotado ante Sarmiento de Junín en la Copa Argentina y ahora logró su primer tanto en el torneo continental.

En sus declaraciones tras el triunfo sobre el equipo paraguayo, el atacante compartió quiénes son sus referentes futbolísticos dentro y fuera del club. "Cuando estaba en las divisiones inferiores miraba mucho al 'Chango' Zeballos. Lo observaba antes y lo vemos ahora en las prácticas, es increíble", confesó sobre su compañero de equipo. Al ser consultado sobre sus ídolos internacionales, el juvenil no dudó: "Neymar".

Lectura rápida

¿Quién anotó el gol en Boca?
Leonel Flores fue el autor del gol que selló la victoria de Boca Juniors.

¿Qué celebró Flores tras su gol?
Flores celebró con un baile inspirado en Carlos Tevez.

¿Cuándo tuvo lugar el partido?
El partido se jugó el 12 de agosto de 2026.

¿Dónde se llevó a cabo el encuentro?
El encuentro se disputó en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

¿Qué dijo Flores sobre su celebración?
Flores mencionó que Merentiel le sugirió hacer el festejo de Tevez.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf