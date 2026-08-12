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Lionel Messi vuelve a Estados Unidos tras despedir a su padre en Rosario

El capitán de la Selección argentina arribó a la Florida a primera hora de este miércoles, luego de un emotivo adiós a su padre Jorge en Rosario.

12/08/2026 | 08:06Redacción Cadena 3

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Lionel Messi regresó a Estados Unidos tras despedir a su padre en Rosario.

FOTO: Lionel Messi regresó a Estados Unidos tras despedir a su padre en Rosario.

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Buenos Aires, 12 de agosto (NA) -- Lionel Messi llegó este miércoles a Estados Unidos tras pasar tres días en Rosario, provincia de Santa Fe, donde acompañó a su familia en el último adiós a su padre, Jorge. La noticia de su fallecimiento, a los 68 años, fue recibida con profundo pesar por parte de sus seres queridos y amigos, quienes se unieron en una ceremonia íntima para rendir homenaje al patriarca de la familia Messi.

Según informaron fuentes cercanas, el astro del fútbol emprendió el vuelo durante la noche del martes desde su ciudad natal, acompañado por su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, rumbo al aeropuerto de Fort Lauderdale. Durante su estancia en Argentina, el referente de la Selección argentina mantuvo un perfil bajo, resguardándose en su residencia de Funes.

La ceremonia de despedida se llevó a cabo el domingo pasado y estuvo marcada por un estricto operativo de seguridad, diseñado para preservar la privacidad de la familia Messi en un momento tan delicado. Los familiares y amigos cercanos se reunieron para rendir sus respetos en un ambiente de profundo dolor y recogimiento.

Con la llegada de Messi a Miami, la atención ahora se centra en el futuro inmediato del jugador en el ámbito competitivo. Este miércoles por la noche, el club Inter Miami se enfrentará a León de México en un partido crucial en el marco de la Leagues Cup. Aunque su participación no está confirmada, el cuerpo técnico dirigido por Guillermo Hoyos le ha brindado total libertad para decidir cuándo desea regresar al campo de juego. En caso de que no participe, se espera que Messi apoye a sus compañeros desde uno de los palcos del estadio.

Lectura rápida

¿Quién regresó a Estados Unidos?
Lionel Messi volvió a Estados Unidos tras despedir a su padre en Rosario.

¿Cuándo llegó Messi a EE. UU.?
Arribó a Florida a primera hora del miércoles.

¿Por qué estuvo en Rosario?
Estuvo para acompañar a su familia en el último adiós a su padre, Jorge.

¿Qué evento importante enfrenta Inter Miami?
El equipo jugará un partido decisivo contra León de México en la Leagues Cup.

¿Qué decisión tiene Messi sobre su regreso al juego?
El cuerpo técnico le otorgó libertad para decidir cuándo volverá al campo de juego.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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