El capitán de Air India bajo investigación tras incidente que dejó 24 heridos en vuelo

NUEVA DELHI — El ministerio de Aviación de India está a la espera de los resultados de las pruebas de detección de drogas realizadas al capitán de un vuelo de Air India, quien se encuentra bajo investigación tras un incidente ocurrido la semana pasada. Durante el vuelo, el avión cayó repentinamente unos 300 pies (90 metros), lo que resultó en 24 heridos entre pasajeros y tripulantes.

El episodio se produjo en un Airbus A320 poco después de despegar el 4 de agosto desde Phuket, Tailandia, con destino a Nueva Delhi. En el vuelo viajaban 137 pasajeros, incluidos tres bebés, y una tripulación de ocho personas. A pesar de la caída, el avión logró estabilizarse y aterrizar sin problemas en la capital india, según informaron las autoridades.

El incidente ha suscitado una intensa atención mediática tras reportes locales que indican que el capitán podría haber dado positivo a marihuana en una prueba de seguimiento. Ambos pilotos se sometieron a controles rutinarios de detección de sustancias psicoactivas, que incluyen alcohol y otras drogas que podrían afectar su juicio y estado de alerta, según un comunicado del ministerio de Aviación.

El resultado inicial de la prueba del capitán requiere confirmación adicional en laboratorio. Mientras se lleva a cabo la investigación, ambos pilotos han sido apartados de sus funciones de vuelo. Un funcionario anónimo indicó que los detalles sobre el control de drogas se integrarán en el informe de la investigación al finalizar.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de India (AAIB) está llevando a cabo una revisión exhaustiva de los datos de vuelo, sistemas de la aeronave, registros de mantenimiento y operativos, así como entrevistas, en el marco de su investigación independiente.

El ministerio de Aviación también destacó que, de acuerdo con las normas internacionales, la agencia francesa de investigación de accidentes aéreos, BEA, y el fabricante de aeronaves Airbus están colaborando con los investigadores indios, proporcionando peritaje técnico e información sobre el diseño del avión.

Este incidente representa un nuevo desafío para Air India, que se encuentra en un proceso de reforma de sus operaciones y reputación. En 2025, un vuelo de la aerolínea se estrelló poco después de despegar de Ahmedabad, causando la muerte de 241 de las 242 personas a bordo, además de 19 fallecidos en tierra. La aerolínea ha enfrentado numerosos problemas operativos en los últimos años, incluyendo la interrupción de vuelos por el conflicto en Oriente Medio.