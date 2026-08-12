FOTO: La causa contra Andrés Prieto Fasano avanza entre pericias y el dolor de las víctimas

Buenos Aires, 12 de agosto (NA) – A más de un mes del accidente fatal que involucró al abogado mediático Andrés Prieto Fasano en la autopista Panamericana, donde perdió la vida la conductora Pamela Ivonne Escobar Camacho y una joven permanece gravemente herida, la causa sigue a la espera de pericias cruciales, mientras las víctimas expresan su descontento por la conducta del imputado y su círculo cercano.

El trágico incidente ocurrió en la madrugada del sábado 4 de julio en el kilómetro 17 de la autopista Panamericana, a la altura de Martínez, partido de San Isidro, cuando Fasano colisionó con el auto de Camacho, quien conducía un Volkswagen Polo destinado al servicio de Uber. En el momento del accidente, la víctima transportaba a una pasajera.

El caso se viralizó rápidamente, lo que llevó a la Justicia a ordenar la detención del abogado. En la audiencia de indagatoria, fue acusado de homicidio culposo, lesiones culposas graves y obstrucción de la justicia. Sin embargo, fue liberado sin necesidad de fianza poco tiempo después.

En medio de la controversia judicial y la lucha constante de las víctimas, la agencia Noticias Argentinas se comunicó con el entorno de Valentina, la joven de 27 años que sufrió heridas severas en el accidente y que aún se encuentra en proceso de recuperación.

Valentina fue ingresada inicialmente en el Hospital de San Isidro, pero dada la gravedad de su estado, su familia optó por trasladarla al Sanatorio Otamendi, donde estuvo internada durante un mes. Su salud fluctuó dramáticamente; se informó que estuvo en coma y padece hemiplejia, afectando su lado izquierdo, mientras que el lado derecho presenta espasmos.

Durante su internación, fue sometida a una operación de cráneo para aliviar la presión y a una traqueotomía debido a complicaciones respiratorias. Recibió el alta el 7 de agosto y actualmente se encuentra en un centro de rehabilitación, donde trabaja arduamente para recuperar su calidad de vida anterior al accidente.

La causa está bajo la supervisión de la fiscal Carolina Asprella, quien aguarda los resultados de dos pericias clave: una del teléfono celular de Prieto Fasano, que fue entregado diez días después del accidente, y otra de tipo accidentológica.

El entorno de Valentina sostiene que no hay signos de frenado en la calzada y que los videos muestran que Fasano no intentó esquivar el auto de Camacho, lo que genera sospechas de que podría haber estado usando el teléfono en el momento del choque. Se lamenta que "lamentablemente no se podrá obtener demasiada información del dispositivo debido a la tardanza en su entrega".

Además, se cuestiona el rechazo del test de alcoholemia y de drogas: "Los análisis se perdieron y no se pueden recuperar para ser utilizados como evidencia".

En el contexto del accidente, se ha reportado que Prieto Fasano intentó escapar de la escena, siendo asistido por dos primos que lo trasladaron a escondidas. Posteriormente, fue atendido en el Sanatorio La Trinidad por una herida en su brazo. La indignación de las víctimas radica en que ni Prieto Fasano ni su entorno se han comunicado con ellas: "No les importa".

Tras su liberación, la Justicia le impuso condiciones que debe cumplir, incluyendo la obligación de presentarse del 1 al 5 de cada mes y notificar cualquier ausencia de más de 24 horas. A pesar de la gravedad de la situación, Prieto Fasano realizó una entrevista en su propio programa, La Rosca Podcast, días después de su excarcelación, donde se le ve con una mano lesionada por el choque, aunque el video no fue publicado.